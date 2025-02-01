https://sarabic.ae/20250201/نوتينغهام-فورست-يفوز-على-برايتون-بـ7-أهداف-نظيفة-فيديو-1097381891.html
نوتينغهام فورست يفوز على برايتون بـ7 أهداف نظيفة... فيديو
نوتينغهام فورست يفوز على برايتون بـ7 أهداف نظيفة... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق نوتينغهام فورست فوزا ساحقا على ضيفه برايتون فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T14:59+0000
2025-02-01T14:59+0000
2025-02-01T14:59+0000
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وانتهت المباراة، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب سيتي غراوند، بتقدم نوتنغهام فورست بـ7 أهداف نظيفة على برايتون.وشهد الشوط الأول تقدم نوتينغهام بـ 3 أهداف متتالية، أحرز الأول مدافع فريق برايتون في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 12، ثم جبيس وايت، في الدقيقة 25، وكريس وود، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.وشهد الشوط الثاني إحراز 3 أهداف أخرى بواسطة كريس وود في الدقيقة 64 و69، ونكو ويليامز، في الدقيقة 89، بينما أحرز جوتا سيلفا الهدف السابع في الدقيقة 91.وبهذه النتيجة أصبح نوتينجهام في المركز الـ3 في سباق البريميرليج برصيد 47 نقطة متساويا مع أرسنال.
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أخبار العالم الآن, رياضة, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار العالم الآن, رياضة, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
نوتينغهام فورست يفوز على برايتون بـ7 أهداف نظيفة... فيديو
حقق فريق نوتينغهام فورست فوزا ساحقا على ضيفه برايتون فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهت المباراة، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب سيتي غراوند، بتقدم نوتنغهام فورست بـ7 أهداف نظيفة على برايتون
.
وشهد الشوط الأول تقدم نوتينغهام بـ 3 أهداف متتالية، أحرز الأول مدافع فريق
برايتون في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 12، ثم جبيس وايت، في الدقيقة 25، وكريس وود، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.
وشهد الشوط الثاني إحراز 3 أهداف أخرى بواسطة كريس وود في الدقيقة 64 و69، ونكو ويليامز، في الدقيقة 89، بينما أحرز جوتا سيلفا الهدف السابع في الدقيقة 91.
وبهذه النتيجة أصبح نوتينجهام في المركز الـ3 في سباق البريميرليج
برصيد 47 نقطة متساويا مع أرسنال.