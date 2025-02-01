https://sarabic.ae/20250201/وزير-سعودي-يثير-جدلا-واسعا-حول-استقبال-المملكة-لرياضيين-إسرائيليين-فيديو-1097377196.html
وزير سعودي يثير جدلا واسعا حول استقبال المملكة لرياضيين إسرائيليين... فيديو
وزير سعودي يثير جدلا واسعا حول استقبال المملكة لرياضيين إسرائيليين... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن الرياضيين الإسرائيليين يشاركون في البطولات الدولية في السعودية، وشاركوا حتى خلال فترة الحرب في قطاع... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T12:54+0000
2025-02-01T12:54+0000
2025-02-01T12:54+0000
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وفي مقابلة مع المذيع البريطاني بيرس مورغان، قال عبد العزيز، إنه "لا توجد مشكلة في مشاركة الرياضيين الإسرائيليين، وأن الأمر لا علاقة له بأي قرار سياسي"، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات الرياضية بمعزل عن السياسة.ورداً على سؤال عما إذا كان سيشعر بالارتياح إذا لعبت إسرائيل في المملكة، أجاب الوزير السعودي: "هم يلعبون هنا، وشارك بعض اللاعبين الإسرائيليين في بطولات في السعودية خلال الحرب على غزة"، مضيفاً: "ليس لدينا مشكلة في قدومهم والمنافسة".وأضاف الوزير السعودي، أن "حكومة الممكلة تقف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني على المستوى الحكومي، وتواصل دعمها القضية الفلسطينية".ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية إنجازا رئيسيا في إرثه السياسي، حيث تمثل السعودية جائزة كبرى نظراً لدورها ومكانتها في العالم الإسلامي.ومع ذلك، توقفت جهود التطبيع بعد هجوم حركة "حماسط الواسع على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.يأتي ذلك بعد تأكيدات بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جعل الاعتراف بإسرائيل مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية مع تصاعد الغضب الشعبي في المملكة والشرق الأوسط ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241021/رسالة-إلى-عدة-دول-الحديث-عن-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-يتجدد-1093997914.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
وزير سعودي يثير جدلا واسعا حول استقبال المملكة لرياضيين إسرائيليين... فيديو
أكد وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن الرياضيين الإسرائيليين يشاركون في البطولات الدولية في السعودية، وشاركوا حتى خلال فترة الحرب في قطاع غزة.
وفي مقابلة مع المذيع البريطاني بيرس مورغان، قال عبد العزيز، إنه "لا توجد مشكلة في مشاركة الرياضيين الإسرائيليين، وأن الأمر لا علاقة له بأي قرار سياسي"، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات الرياضية بمعزل عن السياسة.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيشعر بالارتياح إذا لعبت إسرائيل في المملكة، أجاب الوزير السعودي: "هم يلعبون هنا، وشارك بعض اللاعبين الإسرائيليين في بطولات في السعودية خلال الحرب على غزة"، مضيفاً: "ليس لدينا مشكلة في قدومهم والمنافسة".
وأضاف الوزير السعودي، أن "حكومة الممكلة تقف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني على المستوى الحكومي، وتواصل دعمها القضية الفلسطينية".
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية إنجازا رئيسيا في إرثه السياسي، حيث تمثل السعودية جائزة كبرى نظراً لدورها ومكانتها في العالم الإسلامي.
21 أكتوبر 2024, 12:55 GMT
ومع ذلك، توقفت جهود التطبيع بعد هجوم حركة "حماسط الواسع على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد تأكيدات بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جعل الاعتراف بإسرائيل مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية
مع تصاعد الغضب الشعبي في المملكة والشرق الأوسط ضد إسرائيل.