أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تحدث عن الاقتصاد في منتجع وكازينو "سيركا" في لاس فيغاس، أمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تحدث عن الاقتصاد في منتجع وكازينو "سيركا" في لاس فيغاس، أمريكا
شاب يفرك منحوتة الـ"ديك لجلب الحظ السعيد" في محطة ضمن مترو أتفاق موسكو
شاب يفرك منحوتة الـ"ديك لجلب الحظ السعيد" في محطة ضمن مترو أتفاق موسكو
التايلاندية راتشانوك إنتانون، تحتفل بعد فوزها على الكورية الجنوبية سيم يو جين، في المباراة النهائية لفردي السيدات ببطولة إندونيسيا للريشة الطائرة للسيدات، في ملعب "إستورا" في جاكرتا
التايلاندية راتشانوك إنتانون، تحتفل بعد فوزها على الكورية الجنوبية سيم يو جين، في المباراة النهائية لفردي السيدات ببطولة إندونيسيا للريشة الطائرة للسيدات، في ملعب "إستورا" في جاكرتا
طفلة تعزف على التشيلو، خلال مشاركتها في "سيستيما تورونتو"، كندا
طفلة تعزف على التشيلو، خلال مشاركتها في "سيستيما تورونتو"، كندا
كلاب آلية ترتدي أزياء احتفالية ترسل تبريكات العام الجديد الصيني للسياح في معرض معبد "تشانغديان"، الصين
كلاب آلية ترتدي أزياء احتفالية ترسل تبريكات العام الجديد الصيني للسياح في معرض معبد "تشانغديان"، الصين
سباحون من ألمانيا وبولندا، يرتدون ملابس ملونة في مياه بحر البلطيق، التي تبلغ درجة حرارتها 3 درجات، وذلك في جزيرة "أوسدوم"
سباحون من ألمانيا وبولندا، يرتدون ملابس ملونة في مياه بحر البلطيق، التي تبلغ درجة حرارتها 3 درجات، وذلك في جزيرة "أوسدوم"
مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، ديريك جونز جونيور، إلى اليسار، يتعرض لمخالفة أثناء تسديده لرمية من قبل مدافع بوسطن، سيلتيكس ديريك وايت، خلال الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة، في إنغلوود، كاليفورنيا
مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، ديريك جونز جونيور، إلى اليسار، يتعرض لمخالفة أثناء تسديده لرمية من قبل مدافع بوسطن، سيلتيكس ديريك وايت، خلال الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة، في إنغلوود، كاليفورنيا
جرو من فصيلة "كورغي" ينظر إلى كيس طعام بيد مالكه، موسكو
جرو من فصيلة "كورغي" ينظر إلى كيس طعام بيد مالكه، موسكو
المستشار الألماني أولاف شولتس، على خشبة المسرح في مركز "كامغارن" الثقافي
المستشار الألماني أولاف شولتس، على خشبة المسرح في مركز "كامغارن" الثقافي