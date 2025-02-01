أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

10:53 GMT 01.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / John Locher

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تحدث عن الاقتصاد في منتجع وكازينو "سيركا" في لاس فيغاس، أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تحدث عن الاقتصاد في منتجع وكازينو &quot;سيركا&quot; في لاس فيغاس، أمريكا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / John Locher

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تحدث عن الاقتصاد في منتجع وكازينو "سيركا" في لاس فيغاس، أمريكا

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

شاب يفرك منحوتة الـ"ديك لجلب الحظ السعيد" في محطة ضمن مترو أتفاق موسكو

شاب يفرك منحوتة الـ&quot;ديك لجلب الحظ السعيد&quot; في محطة ضمن مترو أتفاق موسكو - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ilya Pitalev
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شاب يفرك منحوتة الـ"ديك لجلب الحظ السعيد" في محطة ضمن مترو أتفاق موسكو

© AP Photo / Achmad Ibrahim

التايلاندية راتشانوك إنتانون، تحتفل بعد فوزها على الكورية الجنوبية سيم يو جين، في المباراة النهائية لفردي السيدات ببطولة إندونيسيا للريشة الطائرة للسيدات، في ملعب "إستورا" في جاكرتا

التايلاندية راتشانوك إنتانون، تحتفل بعد فوزها على الكورية الجنوبية سيم يو جين، في المباراة النهائية لفردي السيدات ببطولة إندونيسيا للريشة الطائرة للسيدات، في ملعب &quot;إستورا&quot; في جاكرتا - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Achmad Ibrahim

التايلاندية راتشانوك إنتانون، تحتفل بعد فوزها على الكورية الجنوبية سيم يو جين، في المباراة النهائية لفردي السيدات ببطولة إندونيسيا للريشة الطائرة للسيدات، في ملعب "إستورا" في جاكرتا

© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

طفلة تعزف على التشيلو، خلال مشاركتها في "سيستيما تورونتو"، كندا

طفلة تعزف على التشيلو، خلال مشاركتها في &quot;سيستيما تورونتو&quot;، كندا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

طفلة تعزف على التشيلو، خلال مشاركتها في "سيستيما تورونتو"، كندا

© Getty Images / VCG/Liu Jing

كلاب آلية ترتدي أزياء احتفالية ترسل تبريكات العام الجديد الصيني للسياح في معرض معبد "تشانغديان"، الصين

كلاب آلية ترتدي أزياء احتفالية ترسل تبريكات العام الجديد الصيني للسياح في معرض معبد &quot;تشانغديان&quot;، الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Liu Jing

كلاب آلية ترتدي أزياء احتفالية ترسل تبريكات العام الجديد الصيني للسياح في معرض معبد "تشانغديان"، الصين

© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

سباحون من ألمانيا وبولندا، يرتدون ملابس ملونة في مياه بحر البلطيق، التي تبلغ درجة حرارتها 3 درجات، وذلك في جزيرة "أوسدوم"

سباحون من ألمانيا وبولندا، يرتدون ملابس ملونة في مياه بحر البلطيق، التي تبلغ درجة حرارتها 3 درجات، وذلك في جزيرة &quot;أوسدوم&quot; - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

سباحون من ألمانيا وبولندا، يرتدون ملابس ملونة في مياه بحر البلطيق، التي تبلغ درجة حرارتها 3 درجات، وذلك في جزيرة "أوسدوم"

© AP Photo / Mark J. Terrill

مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، ديريك جونز جونيور، إلى اليسار، يتعرض لمخالفة أثناء تسديده لرمية من قبل مدافع بوسطن، سيلتيكس ديريك وايت، خلال الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة، في إنغلوود، كاليفورنيا

مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، ديريك جونز جونيور، إلى اليسار، يتعرض لمخالفة أثناء تسديده لرمية من قبل مدافع بوسطن، سيلتيكس ديريك وايت، خلال الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة، في إنغلوود، كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، ديريك جونز جونيور، إلى اليسار، يتعرض لمخالفة أثناء تسديده لرمية من قبل مدافع بوسطن، سيلتيكس ديريك وايت، خلال الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة، في إنغلوود، كاليفورنيا

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جرو من فصيلة "كورغي" ينظر إلى كيس طعام بيد مالكه، موسكو

جرو من فصيلة &quot;كورغي&quot; ينظر إلى كيس طعام بيد مالكه، موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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جرو من فصيلة "كورغي" ينظر إلى كيس طعام بيد مالكه، موسكو

© Getty Images / picture alliance/Andreas Arnold

المستشار الألماني أولاف شولتس، على خشبة المسرح في مركز "كامغارن" الثقافي

المستشار الألماني أولاف شولتس، على خشبة المسرح في مركز &quot;كامغارن&quot; الثقافي - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Andreas Arnold

المستشار الألماني أولاف شولتس، على خشبة المسرح في مركز "كامغارن" الثقافي

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Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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