أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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مهاجم لوس أنجلوس كليبرز، ديريك جونز جونيور، إلى اليسار، يتعرض لمخالفة أثناء تسديده لرمية من قبل مدافع بوسطن، سيلتيكس ديريك وايت، خلال الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة، في إنغلوود، كاليفورنيا