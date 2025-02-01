مترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية

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ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.