مترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية

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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250201/1097379060.html
مترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية
مترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة هذا الأسبوع، تظهر مترو موسكو وهو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية

15:27 GMT 01.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة هذا الأسبوع، تظهر مترو موسكو وهو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

مستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو، يوليا تيمنيكوفا، في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو.

مستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو، يوليا تيمنيكوفا، في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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مستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو، يوليا تيمنيكوفا، في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

مترو موسكو من داخل المحطة تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو، وتظهر إحدى عربات المترو التي تحمل شعار رأس السنة الجديدة في الصين.

مترو موسكو من داخل المحطة تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو، وتظهر إحدى عربات المترو التي تحمل شعار رأس السنة الجديدة في الصين. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مترو موسكو من داخل المحطة تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو، وتظهر إحدى عربات المترو التي تحمل شعار رأس السنة الجديدة في الصين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.

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