مترو موسكو يعرض قطارا خاصا احتفالا برأس السنة الصينية

مستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو، يوليا تيمنيكوفا، في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو.
مستشارة نائب عمدة موسكو لشؤون النقل، نائبة رئيس مترو موسكو، يوليا تيمنيكوفا، في حفل إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو.
إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
مترو موسكو من داخل المحطة تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو، وتظهر إحدى عربات المترو التي تحمل شعار رأس السنة الجديدة في الصين.
مترو موسكو من داخل المحطة تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو، وتظهر إحدى عربات المترو التي تحمل شعار رأس السنة الجديدة في الصين.
ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
إطلاق القطار تحت عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. وتظهر على الجزء الخارجي من العربات صورة ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.