https://sarabic.ae/20250202/اكتشاف-عناكب-زومبي-لم-يسبق-مشاهدتها-من-قبل--1097404469.html
اكتشاف عناكب "زومبي" لم يسبق مشاهدتها من قبل
اكتشاف عناكب "زومبي" لم يسبق مشاهدتها من قبل
سبوتنيك عربي
اكتشفت مجموعة من العلماء، فطرا جديدا يصيب العناكب الكهفية ويحولها إلى "زومبي" في متجر بارود فيكتوري في قلعة إسباي في أيرلندا الشمالية، أثناء تصوير برنامج... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T12:27+0000
2025-02-02T12:27+0000
2025-02-02T12:27+0000
مجتمع
علوم
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اكتشف العلماء فطرًا لم يسبق له مثيل يتحكم في العقل ويخلق "زومبي" عنكبوت بعد أن عثروا عليه في متجر بارود فيكتوري على أراضي قلعة أيرلندية مدمرة، وذلك في تقرير تم نشره في مجلة "لايف ساينس".من المرجح أن يستخدم الفطر الأبيض الرقيق، المشابه لفطر النمل الزومبي الذي ألهم لعبة الفيديو والمسلسل التلفزيوني "The Last of Us"، إشارات كيميائية لتوجيه العناكب الكهفية خارج جحورها إلى العراء، ثم يقتل الفطر العناكب ويستخدم جثثها لإطلاق جراثيمه، وفقًا لدراسة جديدة.بعد الاكتشاف العشوائي في عام 2021، وجد المؤلف المشارك في الدراسة، تيم فوج، وهو متخصص في الكهوف، المزيد من الأمثلة على الفطريات في أنظمة الكهوف في أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بما في ذلك على نوع آخر من عناكب الكهوف، Meta menardi، وفقًا للدراسة.عادةً ما يتم إخفاء عناكب الكهوف في أوكار أو شبكات، ومع ذلك، كان جميع الأفراد المصابين مكشوفين على أسطح وجدران الكهوف التي تم العثور عليهم فيها - كان عنكبوت البارود على سقف المخزن.صرح المؤلف الرئيسي للدراسة هاري إيفانز، وهو زميل فخري يبحث في الفطريات في CABI، وهي منظمة دولية غير ربحية تركز على الزراعة والبيئة، لموقع Live Science أن عملية إصابة الفطريات معقدة وأن G. attenboroughii لابد أنها تطورت جنبًا إلى جنب مع عناكب الكهوف.
https://sarabic.ae/20250202/اكتشاف-وجه-كائن-فضائي-ضخم-في-القارة-القطبية-الجنوبية-ما-السر-1097399958.html
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علوم
اكتشاف عناكب "زومبي" لم يسبق مشاهدتها من قبل
اكتشفت مجموعة من العلماء، فطرا جديدا يصيب العناكب الكهفية ويحولها إلى "زومبي" في متجر بارود فيكتوري في قلعة إسباي في أيرلندا الشمالية، أثناء تصوير برنامج تلفزيوني.
اكتشف العلماء فطرًا لم يسبق له مثيل يتحكم في العقل ويخلق "زومبي" عنكبوت بعد أن عثروا عليه في متجر بارود فيكتوري على أراضي قلعة أيرلندية مدمرة، وذلك في تقرير تم نشره في مجلة "لايف ساينس".
من المرجح أن يستخدم الفطر الأبيض الرقيق
، المشابه لفطر النمل الزومبي الذي ألهم لعبة الفيديو والمسلسل التلفزيوني "The Last of Us"، إشارات كيميائية لتوجيه العناكب الكهفية خارج جحورها إلى العراء، ثم يقتل الفطر العناكب ويستخدم جثثها لإطلاق جراثيمه، وفقًا لدراسة جديدة.
اكتشف أعضاء المسلسل الوثائقي الطبيعي لهيئة الإذاعة البريطانية "وينتر واتش" الفطر لأول مرة في مخزن للبارود في محمية كاسل إسباي للأراضي الرطبة في أيرلندا الشمالية عام 2021. وقام العلماء بتحليل الفطر ووجدوا أنه جديد على العلم.
بعد الاكتشاف العشوائي في عام 2021، وجد المؤلف المشارك في الدراسة، تيم فوج، وهو متخصص في الكهوف، المزيد من الأمثلة على الفطريات في أنظمة الكهوف في أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بما في ذلك على نوع آخر من عناكب الكهوف، Meta menardi، وفقًا للدراسة.
عادةً ما يتم إخفاء عناكب الكهوف في أوكار أو شبكات، ومع ذلك، كان جميع الأفراد المصابين مكشوفين على أسطح وجدران الكهوف التي تم العثور عليهم فيها - كان عنكبوت البارود على سقف المخزن.
واقترح الباحثون أن الفطر غيّر سلوك العناكب، فأرسلها إلى الخارج وعرضها لتيارات هوائية تعمل على نشر جراثيم G. attenboroughii.
صرح المؤلف الرئيسي للدراسة هاري إيفانز، وهو زميل فخري يبحث في الفطريات في CABI، وهي منظمة دولية غير ربحية تركز على الزراعة والبيئة، لموقع Live Science أن عملية إصابة الفطريات معقدة وأن G. attenboroughii لابد أنها تطورت جنبًا إلى جنب مع عناكب الكهوف.