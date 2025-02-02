https://sarabic.ae/20250202/الحرس-الثوري-الإيراني-بإمكان-صواريخنا-الوصول-لأي-نقطة-نريدها-1097411962.html

الحرس الثوري الإيراني: بإمكان صواريخنا الوصول لأي نقطة نريدها

الحرس الثوري الإيراني: بإمكان صواريخنا الوصول لأي نقطة نريدها

سبوتنيك عربي

جدد نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الأحد، التاكيد على أن بلاده قادرة على تصنيع الصواريخ اللازمة لها لتكون قادرة على إصابة الهدف... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T19:24+0000

2025-02-02T19:24+0000

2025-02-02T19:24+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مشددا على أنه ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدى إيران. وقال القائد العسكري الإيراني إنه "مهما كان المدى الذي تريده الجمهورية الاسلامية، سيتم تصنيع الصواريخ اللازمة له وستكون قادرة على إصابة الهدف على تلك المسافة، ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدينا".وشدد نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، على أنه "في ظل حكومة الثورة الإسلامية، وصل العلماء الإيرانيون إلى مرحلة لا توجد فيها مشكلة غير قابلة للحل في مجال الأسلحة".وأضاف القائد العسكري الإيراني "لقد استطعنا الانتقال من زمنا كانت فيه الأسلاك الشائكة محظورة علينا، إلى نقطة تصطف فيها الدول لشراء أسلحتنا".وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإيراتية إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373"، حيث وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تمت إزاحة الستار عنها خلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة".وأزاحت إيران، في وقت سابق اليوم، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية. وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.

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