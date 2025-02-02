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في خطورة مفاجئة... الرئيس الجزائري تبون يقيل وزيرين

في خطورة مفاجئة... الرئيس الجزائري تبون يقيل وزيرين

سبوتنيك عربي

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إنهاء مهام وزيرين في حكومته، وهما وزيري المالية منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني 02.02.2025, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس تبون قرر إنهاء مهام لعزيز فايد وزير المالية، وفؤاد حاجي وزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني. فيما قرر الرئيس الجزائري تعيين خلفا لهما، عبد الكريم بو الزرد وزيرا للمالية، ووسيم قويدري وزيرا للصناعة الصيدلانية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه "حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية". وقال تبون، في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إنه "ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة"، مؤكدا أنه "سيحترم الدستور الجزائري".وفي شأن آخر، أكد الرئيس الجزائري، "استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في نفس اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة".يشار إلى أن الجزائر من أشد الدول العربية المعارضة للتطبيع مع دولة إسرائيل.حيث قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سابقا: إنني "أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".

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