https://sarabic.ae/20250202/تلوث-الهواء-يصيب-الفرنسيين-بأمراض-مزمنة-1097390666.html
تلوث الهواء يصيب الفرنسيين بأمراض مزمنة
تلوث الهواء يصيب الفرنسيين بأمراض مزمنة
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حكومي فرنسي أن العديد من الأمراض الخطيرة التي تصيب عشرات الآلاف من الأشخاص ناتجة عن زيادة مستويات تلوث الهواء في البلاد. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T05:36+0000
2025-02-02T05:36+0000
2025-02-02T05:36+0000
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جاء ذلك في تقرير لهيئة الصحة العامة الفرنسية، قبل أيام، أشارت فيه إلى أن تلك الأمراض تشمل السكتات الدماغية والربو وداء السكري.وبحسب الأبحاث التي شملت الفترة من 2016 حتى 2019، فإن تقليل نسب الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين يمكن أن يسهم في خفض معدلات الإصابة بتلك الأمراض المزمنة.ولفت التقرير إلى أن تأثير الهواء الملوث في فرنسا لا يقتصر على زيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالتلوث فقط، وإنما يمتد لزيادة معدلات الإصابة بالأمراض التي ترتبط بالجهاز التنفسي والأوعية الدموية إضافة إلى تأثيرها سلبا على القلب ومستويات التمثيل الغذائي في الجسم.وبحسب التقرير، فإن ما بين 7 إلى 40 ألف حالة إصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال سببها التلوث بنسبة تتراوح بين 12 إلى 20 في المئة من معدلات الإصابة.وبالنسبة للبالغين، فإن نسبة الإصابة بتلك الأمراض تتراوح بين 7 إلى 13 في المئة أي ما يعادل ما بين 4 آلاف إلى 78 ألف شخص.ولفت التقرير إلى أن تلك النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد تقارير سابقة عن علاقة تلوث الهواء بالصحة العامة والتأثيرات السلبية الناتجة للتعرض له.
https://sarabic.ae/20231102/دراسة-تلوث-الهواء-يرفع-من-مخاطر-الإصابة-بداء-السكري-من-النوع-الثاني-1082744993.html
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الصحة, منوعات, أخبار فرنسا , التلوث البيئي
الصحة, منوعات, أخبار فرنسا , التلوث البيئي
تلوث الهواء يصيب الفرنسيين بأمراض مزمنة
كشف تقرير حكومي فرنسي أن العديد من الأمراض الخطيرة التي تصيب عشرات الآلاف من الأشخاص ناتجة عن زيادة مستويات تلوث الهواء في البلاد.
جاء ذلك في تقرير لهيئة الصحة العامة الفرنسية، قبل أيام، أشارت فيه إلى أن تلك الأمراض تشمل السكتات الدماغية والربو وداء السكري
.
وبحسب الأبحاث التي شملت الفترة من 2016 حتى 2019، فإن تقليل نسب الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين يمكن أن يسهم في خفض معدلات الإصابة بتلك الأمراض المزمنة.
ولفت التقرير إلى أن تأثير الهواء الملوث في فرنسا
لا يقتصر على زيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالتلوث فقط، وإنما يمتد لزيادة معدلات الإصابة بالأمراض التي ترتبط بالجهاز التنفسي والأوعية الدموية إضافة إلى تأثيرها سلبا على القلب ومستويات التمثيل الغذائي في الجسم.
وبحسب التقرير، فإن ما بين 7 إلى 40 ألف حالة إصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال سببها التلوث بنسبة تتراوح بين 12 إلى 20 في المئة من معدلات الإصابة.
وبالنسبة للبالغين، فإن نسبة الإصابة بتلك الأمراض تتراوح بين 7 إلى 13 في المئة أي ما يعادل ما بين 4 آلاف إلى 78 ألف شخص.
ولفت التقرير إلى أن تلك النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد تقارير سابقة عن علاقة تلوث الهواء
بالصحة العامة والتأثيرات السلبية الناتجة للتعرض له.