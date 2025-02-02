https://sarabic.ae/20250202/لقطة-غريبة-تثير-تفاعلا-واسعا-من-مدرب-جزائري-في-الدوري-السعودي-فيديو-1097397480.html
لقطة غريبة تثير تفاعلا واسعا من مدرب جزائري في الدوري السعودي... فيديو
لقطة غريبة تثير تفاعلا واسعا من مدرب جزائري في الدوري السعودي... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مواجهة فريقي الاتحاد والخلود، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة غريبة كان بطلها مدرب الخلود، الجزائري نور الدين زكري، الذي... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T08:42+0000
2025-02-02T08:42+0000
2025-02-02T08:42+0000
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وكان فريق الخلود متقدم بهدفين في أول 22 دقيقة، إلا أن الاتحاد تمكن من العودة في النتيجة وإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.وجاء الهدف الثاني والتعادل للاتحاد من ركلة جزاء احتُسبت بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) إثر مخالفة على مهند الشنقيطي، وهو ما أثار غضب نور الدين زكري.ورغم الجدل الذي رافق المباراة، تمكن الاتحاد من حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 4-3، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري.
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رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
لقطة غريبة تثير تفاعلا واسعا من مدرب جزائري في الدوري السعودي... فيديو
شهدت مواجهة فريقي الاتحاد والخلود، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة غريبة كان بطلها مدرب الخلود، الجزائري نور الدين زكري، الذي أثار دهشة الجماهير والمتابعين.
وكان فريق الخلود متقدم بهدفين في أول 22 دقيقة، إلا أن الاتحاد تمكن من العودة في النتيجة وإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
وجاء الهدف الثاني والتعادل للاتحاد من ركلة جزاء احتُسبت بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) إثر مخالفة على مهند الشنقيطي، وهو ما أثار غضب نور الدين زكري.
وفي لقطة غير مألوفة، توجه زكري إلى شاشة الـVAR بعد احتساب ركلة الجزاء، وأخذ في التحدث معها، معبرا عن اعتراضه بطريقة طريفة أثارت استغراب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم الجدل الذي رافق المباراة، تمكن الاتحاد من حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 4-3، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري.