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https://sarabic.ae/20250202/ناد-أوروبي-يخصص-عائدات-مباراته-أمام-فريق-إسرائيلي-لصالح-غزة-1097395290.html
ناد أوروبي يخصص عائدات مباراته أمام فريق إسرائيلي لصالح غزة
ناد أوروبي يخصص عائدات مباراته أمام فريق إسرائيلي لصالح غزة
سبوتنيك عربي
أعلن نادي بودو غليمت النرويجي عن تبرعه بكامل عائدات مباراته ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T07:28+0000
2025-02-02T07:28+0000
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وأكد النادي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا يمكنه تجاهل المعاناة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من العالم.وأضاف: "رغم أننا نادٍ رياضي ولسنا جهة سياسية، إلا أن الفصل بين الرياضة والسياسة في الفترة التي سبقت المباراة كان شبه مستحيل. ومع ذلك، نتمسك بقيمنا الداخلية التي تعكس فخرنا داخل وخارج ملاعب كرة القدم".كما وجه النادي شكره العميق لجماهيره التي أظهرت انضباطا كبيرا خلال المباراة، رغم محاولات الاستفزاز من قبل مشجعي مكابي تل أبيب، حيث انتهت المباراة بفوز بودو غليمت بنتيجة 3-1.يُذكر أن النادي النرويجي يحتل المركز الـ 9 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 14 نقطة.
https://sarabic.ae/20231026/جماهير-نادي-سيلتيك-تساند-فلسطين-فيديو-1082479949.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
رياضة, أخبار كرة القدم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

ناد أوروبي يخصص عائدات مباراته أمام فريق إسرائيلي لصالح غزة

07:28 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Luis Vieiraنادي بودو غليمت النرويجي
نادي بودو غليمت النرويجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Luis Vieira
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أعلن نادي بودو غليمت النرويجي عن تبرعه بكامل عائدات مباراته ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت في 23 يناير الماضي.
وأكد النادي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا يمكنه تجاهل المعاناة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من العالم.
وأضاف: "رغم أننا نادٍ رياضي ولسنا جهة سياسية، إلا أن الفصل بين الرياضة والسياسة في الفترة التي سبقت المباراة كان شبه مستحيل. ومع ذلك، نتمسك بقيمنا الداخلية التي تعكس فخرنا داخل وخارج ملاعب كرة القدم".
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وأوضح البيان أن النادي قرر التبرع بكامل عائدات التذاكر التي حصل عليها من المباراة، والبالغة 735,000 كرونة نرويجية (نحو 65,000 دولار أمريكي)، لصالح منظمة الصليب الأحمر لدعم أعمال الإغاثة في غزة، تأكيدًا على التزامه بتحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة.

كما وجه النادي شكره العميق لجماهيره التي أظهرت انضباطا كبيرا خلال المباراة، رغم محاولات الاستفزاز من قبل مشجعي مكابي تل أبيب، حيث انتهت المباراة بفوز بودو غليمت بنتيجة 3-1.
يُذكر أن النادي النرويجي يحتل المركز الـ 9 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 14 نقطة.
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