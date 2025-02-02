نتنياهو قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب: اجتماعنا قد يعيد رسم الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250202/نتنياهو-قبل-مغادرته-إلى-أمريكا-للقاء-ترامب-اجتماعنا-قد-يعيد-رسم-الشرق-الأوسط-1097394484.html
نتنياهو قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب: اجتماعنا قد يعيد رسم الشرق الأوسط
نتنياهو قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب: اجتماعنا قد يعيد رسم الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، إن اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستتناول قضايا مهمة وحاسمة تواجه إسرائيل... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T06:59+0000
2025-02-02T07:06+0000
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
وأضاف قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية "جناح صهيون"، أنه سيبحث مع ترامب "الانتصار على حركة "حماس" الفلسطينية، وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والتعامل مع محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته، وهو المحور الذي يهدد سلام إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره"، وفق قوله.وواصل نتنياهو أن حقيقة كونه أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض منذ تنصيب الأخير "شهادة على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي. إنها أيضا شهادة على قوة صداقتنا الشخصية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما زعم نتنياهو أن "القرارات التي اتخذناها في الحرب غيرت بالفعل وجه الشرق الأوسط، لقد أعادت قراراتنا وشجاعة جنودنا رسم الخريطة، لكنني أعتقد أنه من خلال العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسمها بشكل أكبر، وللأفضل".وقال في هذا الصدد: "أعتقد أننا وترامب قادرون على تعزيز الأمن وتوسيع دائرة السلام، وتحقيق حقبة رائعة من السلام من خلال القوة".وسيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول زعيم أجنبي يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، منذ أن أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية، على الرغم من حقيقة أن نتنياهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

نتنياهو قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب: اجتماعنا قد يعيد رسم الشرق الأوسط

06:59 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 07:06 GMT 02.02.2025)
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، إن اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستتناول قضايا مهمة وحاسمة تواجه إسرائيل والمنطقة.
وأضاف قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية "جناح صهيون"، أنه سيبحث مع ترامب "الانتصار على حركة "حماس" الفلسطينية، وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والتعامل مع محور الإرهاب الإيراني بكل مكوناته، وهو المحور الذي يهدد سلام إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره"، وفق قوله.
وواصل نتنياهو أن حقيقة كونه أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض منذ تنصيب الأخير "شهادة على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي. إنها أيضا شهادة على قوة صداقتنا الشخصية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما زعم نتنياهو أن "القرارات التي اتخذناها في الحرب غيرت بالفعل وجه الشرق الأوسط، لقد أعادت قراراتنا وشجاعة جنودنا رسم الخريطة، لكنني أعتقد أنه من خلال العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسمها بشكل أكبر، وللأفضل".
وقال في هذا الصدد: "أعتقد أننا وترامب قادرون على تعزيز الأمن وتوسيع دائرة السلام، وتحقيق حقبة رائعة من السلام من خلال القوة".
وسيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول زعيم أجنبي يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، منذ أن أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية، على الرغم من حقيقة أن نتنياهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала