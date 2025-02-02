https://sarabic.ae/20250202/هل-أكلت-أسماك-القرش-جثة-الإسكندر-الأكبر-جدل-بين-العلماء-حول-مصيرها---1097399654.html

هل أكلت أسماك القرش جثة الإسكندر الأكبر... جدل بين العلماء حول مصيرها

هل أكلت أسماك القرش جثة الإسكندر الأكبر... جدل بين العلماء حول مصيرها

سبوتنيك عربي

يعد مكان دفن أحد مؤسسي أكبر إمبراطوريات العالم الإسكندر الأكبر، لغز حيّر العالم، يعتقد البعض أن تكون رفاته موجودة تحت شوارع الإسكندرية، أو ربما "أكلتها سمكة... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T10:19+0000

2025-02-02T10:19+0000

2025-02-02T11:44+0000

مجتمع

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دارت مناقشات حادة بين الباحثين حول مكان دفن الإسكندر الأكبر، حيث تراوحت النظريات بين موطنه الأصلي في مقدونيا (اليونان الآن) ومصر، ومثله كمثل الكأس المقدسة أو تابوت العهد، اكتسب القبر مكانة أسطورية أسرت اهتمام العديد من علماء الآثار على مر السنين.وتعتقد كاليوبي ليمنيوس-باباكوستا، مديرة ومؤسسة معهد أبحاث الحضارة الإسكندرانية اليوناني، أن المقبرة ربما تكون مخفية تحت شوارع الإسكندرية الحديثة، عند تقاطع طريقين قديمين، مؤكدة أن تمثال "هيلينستي" وعلامات أخرى للأحياء القديمة تشير إلى المزيد من الاحتمالات للعثور على المقبرة.ومن جانبه، يتكهن كارتليدج، مؤلف كتاب "الإسكندر الأكبر"، بأن الجثة لابد وأن كانت موجودة داخل ضريح كبير كان جزءاً من مجمع ملكي المتاخم للبحر، معتقدا أن مستويات سطح البحر ارتفعت عدة أمتار منذ عهد الإسكندر، لذا فمن المحتمل أن مساحات كبيرة من المدينة التاريخية، بما في ذلك الأحياء الملكية، تقبع تحت الماء.وأضاف الباحث: "حتى لو تم العثور على ضريح، فلا يوجد ما يضمن وجود جثة بداخله، ما لم يكن في نعش يحفظ جثته، فلن يتم العثور عليه أبدًا، مرجحا أن جثته ربما أكلتها سمكة قرش".وختم حواس أنه من المحتمل ألا يجده علماء الآثار الذين يبحثون عنه، لكن سيتم اكتشاف قبر الإسكندر الأكبر بالصدفة يومًا ما، بحسب مقال منشور على موقع "livescience".

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