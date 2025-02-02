https://sarabic.ae/20250202/-عملية-الطوق-1097384346.html
عملية "الطوق"
عملية "الطوق"
سبوتنيك عربي
أطلق الجيش الأحمر عملية "الطوق" في 10 يناير/كانون الثاني 1943، والتي أسفرت عن نصر سوفيتي كبير، وانتهت باستسلام القوات الألمانية في 2 فبراير/شباط من العام ذاته،... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T06:00+0000
2025-02-02T06:00+0000
2025-02-02T11:32+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097384190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fa1e11f5a8b3e9660e6c9a2a631fdec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097384190_191:0:1151:720_1920x0_80_0_0_385793ac40c14ae7e2277946b35a1839.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
عملية "الطوق"
06:00 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 02.02.2025)
أطلق الجيش الأحمر عملية "الطوق" في 10 يناير/كانون الثاني 1943، والتي أسفرت عن نصر سوفيتي كبير، وانتهت باستسلام القوات الألمانية في 2 فبراير/شباط من العام ذاته، ما شكل نقطة تحول حاسمة في الحرب العالمية الثانية. تعرف على عملية "الطوق" في الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".