https://sarabic.ae/20250203/أرقام-مفزعة-لخسائر-الحرب-على-غزة--1097428619.html
أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة
أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن أرقام مفزعة وخطيرة في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي انتهت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T13:09+0000
2025-02-03T13:09+0000
2025-02-03T13:30+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097428309_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a18dea03b97c57c3387471d10b88717c.png
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097428309_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_770ee600df4931a1c8d136316a188c15.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, инфографика
أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة
13:09 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 03.02.2025)
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن أرقام مفزعة وخطيرة في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي انتهت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وتل أبيب.