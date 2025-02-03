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https://sarabic.ae/20250203/أرقام-مفزعة-لخسائر-الحرب-على-غزة--1097428619.html
أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة
أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن أرقام مفزعة وخطيرة في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي انتهت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, инфографика

أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة

13:09 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 03.02.2025)
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كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن أرقام مفزعة وخطيرة في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي انتهت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وتل أبيب.
أرقام مفزعة لخسائر الحرب على غزة - سبوتنيك عربي
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