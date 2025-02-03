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تونس... هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد
تونس... هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد
سبوتنيك عربي
أعلنت محطات رصـد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتهـا 4.9 درجة علـى مقياس ريختر. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس، وتم تسجيل الهزة عند الساعة 10و45 دقيقة (بالتوقيت المحلي)ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بسواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل.وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان، أن الهزة الأرضية قوية نسبيا وشعر بها أغلب سكان ولاية نابل وبعض من سكان العاصمة تونس.وتشهد تونس سنويا عشرات الهزات الأرضية أغلبها ضعيفة أو متوسطة بين 2 و4 درجات لا تشمل أخطارا، وقليلا أو نادرا ما تتجاوز 5 درجات.
https://sarabic.ae/20241103/3-هزات-أرضية-تضرب-إثيوبيا-خلال-24-ساعة-وتحذيرات-بشأن-سد-النهضة-1094444147.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

تونس... هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد

11:25 GMT 03.02.2025
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
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أعلنت محطات رصـد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتهـا 4.9 درجة علـى مقياس ريختر.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس، وتم تسجيل الهزة عند الساعة 10و45 دقيقة (بالتوقيت المحلي)
ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
3 هزات أرضية تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة وتحذيرات بشأن سد النهضة
3 نوفمبر 2024, 09:49 GMT
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بسواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل.
وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان، أن الهزة الأرضية قوية نسبيا وشعر بها أغلب سكان ولاية نابل وبعض من سكان العاصمة تونس.
وتشهد تونس سنويا عشرات الهزات الأرضية أغلبها ضعيفة أو متوسطة بين 2 و4 درجات لا تشمل أخطارا، وقليلا أو نادرا ما تتجاوز 5 درجات.
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