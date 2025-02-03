https://sarabic.ae/20250203/تونس-هزة-أرضية-تضرب-محافظة-سيدي-بوزيد-1097425904.html
تونس... هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد
تونس... هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد
سبوتنيك عربي
أعلنت محطات رصـد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتهـا 4.9 درجة علـى مقياس ريختر. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T11:25+0000
2025-02-03T11:25+0000
2025-02-03T11:25+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس، وتم تسجيل الهزة عند الساعة 10و45 دقيقة (بالتوقيت المحلي)ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بسواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل.وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان، أن الهزة الأرضية قوية نسبيا وشعر بها أغلب سكان ولاية نابل وبعض من سكان العاصمة تونس.وتشهد تونس سنويا عشرات الهزات الأرضية أغلبها ضعيفة أو متوسطة بين 2 و4 درجات لا تشمل أخطارا، وقليلا أو نادرا ما تتجاوز 5 درجات.
https://sarabic.ae/20241103/3-هزات-أرضية-تضرب-إثيوبيا-خلال-24-ساعة-وتحذيرات-بشأن-سد-النهضة-1094444147.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس... هزة أرضية تضرب محافظة سيدي بوزيد
أعلنت محطات رصـد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتهـا 4.9 درجة علـى مقياس ريختر.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك
" أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية استنادا للتحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد الواقعة في الوسط الغربي لتونس، وتم تسجيل الهزة عند الساعة 10و45 دقيقة (بالتوقيت المحلي)
ولم ترد بعد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية، فيما سجلت بعض التصدعات في عدد من المباني في معتمدية المكناسي التي سجلت فيها الهزة.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بسواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل.
وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان، أن الهزة الأرضية قوية نسبيا وشعر بها أغلب سكان ولاية نابل وبعض من سكان العاصمة تونس.
وتشهد تونس سنويا عشرات الهزات الأرضية أغلبها ضعيفة أو متوسطة بين 2 و4 درجات لا تشمل أخطارا، وقليلا أو نادرا ما تتجاوز 5 درجات.