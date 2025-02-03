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رسميا.. رين الفرنسي يضم أغلى لاعب عربي أسيوي
رسميا.. رين الفرنسي يضم أغلى لاعب عربي أسيوي
سبوتنيك عربي
أنهى نجم كرة القدم الأردني موسى التعمري مسيرته مع نادي مونبلييه لينضم إلى ستاد رين رسميا، ليواصل مسيرته في الدوري الفرنسي. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T15:41+0000
2025-02-03T15:41+0000
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أعلن ذلك نادي ستاد رين الفرنسي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الإثنين، أشار فيه إلى أن التعاقد يمتد لـ3 مواسم ونصف.وبحسب بيان النادي، فإنه لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن قيمة انتقال موسى التعمري هي 9 ملايين دولار، ما يجعله أغلى لاعب عربي أسيوي. وأكد نادي رين، أنه كان يتابع التعمري منذ فترة، مشيرا إلى أن إمكاناته تسمح له بالتأقلم بسرعة مع الفريق وتقديم الإضافة المطلوبة لخط الهجوم في أقرب وقت. وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لنادي ستاد رين، أرنو بويي: "نتابع النجم الأردني منذ انضمامه إلى الدوري الفرنسي، ونؤمن بقدرته على تقديم أداء عال بسرعة". ولفت بويي، إلى أن عملية انتقال النجم الأردني تمت بتنسيق كامل مع نادي مونبلييه، بينما أكد اللاعب سعادته بهذه الخطوة مؤكدا استعداده لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد.
https://sarabic.ae/20220423/باريس-سان-جيرمان-يتوج-بطلا-للدوري-الفرنسي-بعد-تعادله-مع-لانس-1061535499.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

رسميا.. رين الفرنسي يضم أغلى لاعب عربي أسيوي

15:41 GMT 03.02.2025
© Getty Images / Lintao Zhang / Staffنجم كرة القدم الأردني موسى التعمري
نجم كرة القدم الأردني موسى التعمري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Lintao Zhang / Staff
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أنهى نجم كرة القدم الأردني موسى التعمري مسيرته مع نادي مونبلييه لينضم إلى ستاد رين رسميا، ليواصل مسيرته في الدوري الفرنسي.
أعلن ذلك نادي ستاد رين الفرنسي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الإثنين، أشار فيه إلى أن التعاقد يمتد لـ3 مواسم ونصف.
وبحسب بيان النادي، فإنه لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن قيمة انتقال موسى التعمري هي 9 ملايين دولار، ما يجعله أغلى لاعب عربي أسيوي.
وأكد نادي رين، أنه كان يتابع التعمري منذ فترة، مشيرا إلى أن إمكاناته تسمح له بالتأقلم بسرعة مع الفريق وتقديم الإضافة المطلوبة لخط الهجوم في أقرب وقت.
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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23 أبريل 2022, 21:28 GMT
وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لنادي ستاد رين، أرنو بويي: "نتابع النجم الأردني منذ انضمامه إلى الدوري الفرنسي، ونؤمن بقدرته على تقديم أداء عال بسرعة".
ولفت بويي، إلى أن عملية انتقال النجم الأردني تمت بتنسيق كامل مع نادي مونبلييه، بينما أكد اللاعب سعادته بهذه الخطوة مؤكدا استعداده لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد.
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