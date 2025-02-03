فريق بـ 12 لاعب.. واقعة غريبة في الدوري الهولندي.. فيديو
© AP Photoكرة قدم الصالات
© AP Photo
تابعنا عبر
شهدت منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم واقعة غريبة خلال المباراة التي جمعت فريق فورتونا سيتارد أمام هيرينفين.
ففي الدقيقة 88 من عمر المباراة، كانت النتيجة تقدم هيرنفين بهدفين مقابل هدف واحد لفورتونا.
🇳🇱🤯 Scandal in the Netherlands: Heerenveen, coached by Van Persie, lost their victory at the end of the match because Fortuna had 12 players on the field!— Football Factly (@FootballFactly) February 2, 2025
The referee failed to notice that one of Fortuna's players didn't leave the pitch during a substitution, and with a… pic.twitter.com/OknHLZOfNN
وفي تلك اللحظات أجرى فورتونا، تغييريين لكن أحد اللاعبين لم يخرج وظل في الملعب لمدة دقيقة تقريبا.
وخلال تلك اللحظات تم ملاحظة هذا الأمر وإخراج اللاعب.
False, they noticed it, the extra player left the field and then Fortuna scored (without numerical advantage) pic.twitter.com/ARFjGPxILD— éric salinas 💜✝️ (@ericsalinas) February 2, 2025
وفي الدقيقة 90 تمكن سيتارد من إحراز هدف التعادل، ما جعل مدرب هيرنفين، يطالب بإلغاء الهدف، معللا ذلك بأن تفوق منافسه العددي في الدقيق 88 كان سببا في إحرازه.