https://sarabic.ae/20250203/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-في-انفجار-داخل-مجمع-سكني-شمال-غربي-موسكو---1097419501.html
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار داخل مجمع سكني شمال غربي موسكو
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار داخل مجمع سكني شمال غربي موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن شخصا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع "... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T08:13+0000
2025-02-03T08:13+0000
2025-02-03T08:13+0000
روسيا
موسكو
موسكو
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وقال متحدث خدمات الطوارئ في موسكو لوكالة "سبوتنيك": "لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع " آليي باروسا" (الأشرعة القرمزية) السكني، في شارع أفياتسيونايا"، شمال غربي موسكو".وأوضخ أن الأجهزة الأمنية تعمل في مكان الحادث.وجاء في بيان اللجنة: "فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بالحادث الذي وقع عند مدخل مجمع سكني يقع في شارع أفياتسيونايا ( شمال غربي) مدينة موسكو".وأضاف: "تتابع النيابة العامة تحديد ملابسات الحادث الذي وقع في المجمع السكني في شارع أفياتسيونايا. ويوجد المدعي العام للمنطقة الإدارية الشمالية الغربية، مكسيم كيسيليوف، في مكان الحادث. وقد بدأت التحقيقات في القضية الجنائية "وعلى هذا الأساس فإن الأمر يخضع لرقابة النيابة العامة".
https://sarabic.ae/20250202/موسكو-هجوم-نظام-كييف-على-مدرسة-داخلية-جريمة-لا-تسقط-بالتقادم--1097401184.html
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روسيا, موسكو, موسكو
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار داخل مجمع سكني شمال غربي موسكو
أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن شخصا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع " آليي باروسا" السكني الواقع شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.
وقال متحدث خدمات الطوارئ في موسكو لوكالة "سبوتنيك": "لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع " آليي باروسا" (الأشرعة القرمزية) السكني، في شارع أفياتسيونايا"، شمال غربي موسكو".
وأوضخ أن الأجهزة الأمنية تعمل في مكان الحادث.
وبدورها، فتحت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، على خلفية الحادث قضية جنائية في حادث انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مجمع "أليي باروسا" السكني، شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.
وجاء في بيان اللجنة: "فتحت لجنة التحقيق
الروسية تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بالحادث الذي وقع عند مدخل مجمع سكني يقع في شارع أفياتسيونايا ( شمال غربي) مدينة موسكو".
وأضاف: "تتابع النيابة العامة تحديد ملابسات الحادث الذي وقع في المجمع السكني في شارع أفياتسيونايا. ويوجد المدعي العام للمنطقة الإدارية الشمالية الغربية، مكسيم كيسيليوف، في مكان الحادث. وقد بدأت التحقيقات في القضية الجنائية "وعلى هذا الأساس فإن الأمر يخضع لرقابة النيابة العامة".