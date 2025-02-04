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المقهى الثقافي
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العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
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خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يفتتح نادي "فالداي" الدولي للنقاشات، اليوم الثلاثاء، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر حول موضوع... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
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وستبدأ الفعالية بجلسة "الشرق الأوسط: العودة إلى الوحدة التي لم تكن أبدا؟"، وسيشارك في المؤتمر كل من رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الأندية أندريه بيستريتسكي، ووزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني وآخرون.ينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.
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افتتاح المؤتمر الرابع عشر لنادي فالداي حول الشرق الأوسط في موسكو
سبوتنيك عربي
افتتاح المؤتمر الرابع عشر لنادي فالداي حول الشرق الأوسط في موسكو
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روسيا, الشرق الاوسط, العالم, العالم العربي, видео
روسيا, الشرق الاوسط, العالم, العالم العربي, видео

افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو

07:02 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 08:45 GMT 04.02.2025)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو
افتتاح مؤتمر فالداي الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
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تابعنا عبر
يفتتح نادي "فالداي" الدولي للنقاشات، اليوم الثلاثاء، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر حول موضوع "الشرق الأوسط - 2025: التعلم من الماضي، وعدم الضياع في الحاضر والتخطيط للمستقبل"، في موسكو.
وستبدأ الفعالية بجلسة "الشرق الأوسط: العودة إلى الوحدة التي لم تكن أبدا؟"، وسيشارك في المؤتمر كل من رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الأندية أندريه بيستريتسكي، ووزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني وآخرون.
© Ruptly
ينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT
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