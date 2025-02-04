https://sarabic.ae/20250204/افتتاح-مؤتمر-فالداي-الـ14-حول-الشرق-الأوسط-في-موسكو-فيديو--1097449439.html
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يفتتح نادي "فالداي" الدولي للنقاشات، اليوم الثلاثاء، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر حول موضوع... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T07:02+0000
2025-02-04T07:02+0000
2025-02-04T08:45+0000
روسيا
الشرق الاوسط
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097451869_0:209:3142:1976_1920x0_80_0_0_f0fa8631904bd99c747865fd5a583f84.jpg
وستبدأ الفعالية بجلسة "الشرق الأوسط: العودة إلى الوحدة التي لم تكن أبدا؟"، وسيشارك في المؤتمر كل من رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الأندية أندريه بيستريتسكي، ووزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني وآخرون.ينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097451869_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_dd6f4904fbd1909ee3dac6aedf64a0d5.jpg
افتتاح المؤتمر الرابع عشر لنادي فالداي حول الشرق الأوسط في موسكو
سبوتنيك عربي
افتتاح المؤتمر الرابع عشر لنادي فالداي حول الشرق الأوسط في موسكو
2025-02-04T07:02+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الشرق الاوسط, العالم, العالم العربي, видео
روسيا, الشرق الاوسط, العالم, العالم العربي, видео
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
07:02 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 08:45 GMT 04.02.2025)
يفتتح نادي "فالداي" الدولي للنقاشات، اليوم الثلاثاء، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر حول موضوع "الشرق الأوسط - 2025: التعلم من الماضي، وعدم الضياع في الحاضر والتخطيط للمستقبل"، في موسكو.
وستبدأ الفعالية بجلسة "الشرق الأوسط: العودة إلى الوحدة التي لم تكن أبدا؟"، وسيشارك في المؤتمر كل من رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الأندية أندريه بيستريتسكي، ووزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني وآخرون.
ينعقد المؤتمر في موسكو يومي 4 و5 فبراير/ شباط، حيث سيناقش المتحدثون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مثل تصاعد الوضع في سوريا، والخلاف المتفاقم بين إيران وإسرائيل، والصراع في قطاع غزة والأزمة في البحر الأحمر.