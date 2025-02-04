https://sarabic.ae/20250204/الرئيس-المصري-يتلقى-دعوة-لحضور-احتفالات-الذكرى-الـ80-لعيد-النصر-في-موسكو-1097446942.html
الرئيس المصري يتلقى دعوة لحضور احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر في موسكو
الرئيس المصري يتلقى دعوة لحضور احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة للمشاركة في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لعيد النصر... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T01:52+0000
2025-02-04T01:52+0000
2025-02-04T01:54+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال مع زعماء دول البريكس والعديد من الدول الأخرى، تمت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر على الفاشية، المقرر إقامتها في موسكو يوم 9 مايو".وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يلبي الرئيس المصري الدعوة، مضيفاً: "سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرئيس السيسي في بلادنا".وتحتفل روسيا في 9 مايو/ أيار الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
https://sarabic.ae/20230503/الكرملين-يؤكد-إقامة-العرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-بتاريخ-9-مايو--1076621997.html
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سبوتنيك عربي
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الرئيس المصري يتلقى دعوة لحضور احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر في موسكو
01:52 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 01:54 GMT 04.02.2025)
أعلن السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة للمشاركة في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لعيد النصر في موسكو، مؤكداً أن روسيا تأمل في قبول الدعوة.
وقال السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال مع زعماء دول البريكس والعديد من الدول الأخرى، تمت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر على الفاشية، المقرر إقامتها في موسكو يوم 9 مايو".
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يلبي الرئيس المصري الدعوة، مضيفاً: "سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرئيس السيسي في بلادنا".
وتحتفل روسيا في 9 مايو/ أيار الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).