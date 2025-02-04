https://sarabic.ae/20250204/طرد-الروس-من-لاتفيا-لعدم-معرفتهم-اللغة-اللاتفية-تصفية-حسابات-غير-مسبوقة-وغير-إنسانية-1097447377.html
طرد الروس من لاتفيا لعدم معرفتهم اللغة اللاتفية... "تصفية حسابات" غير مسبوقة وغير إنسانية
طرد الروس من لاتفيا لعدم معرفتهم اللغة اللاتفية... "تصفية حسابات" غير مسبوقة وغير إنسانية
سبوتنيك عربي
صرح القائم بالأعمال الروسي في لاتفيا، دميتري كاساتكين، اليوم الثلاثاء، بأن طرد الروس من لاتفيا بسبب عدم معرفتهم باللغة اللاتفية يعد "ممارسة غير مسبوقة وغير... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T04:29+0000
2025-02-04T04:29+0000
2025-02-04T05:14+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال كاساتكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "طرد المقيمين في لاتفيا لعدم معرفتهم اللغة اللاتفية يعد ممارسة غير مسبوقة وغير إنسانية لتسوية الحسابات مع كبار السن على أسس عرقية وطائفية".وأشار كاساتكين إلى أن غالبية الأشخاص المستهدفين من هذه الإجراءات هم من سكان الجمهورية الأصليين الذين قدموا مساهمة كبيرة في بناء وتنمية لاتفيا، وشاركوا بشكل نشط في تطوير بنيتها التحتية الحديثة.
https://sarabic.ae/20230901/روسيا-تدعو-المنظمات-الدولية-إلى-التحرك-إزاء-التهديدات-بطرد-الروس-من-لاتفيا-1080616590.html
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لاتفيا, أخبار لاتفيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
لاتفيا, أخبار لاتفيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
طرد الروس من لاتفيا لعدم معرفتهم اللغة اللاتفية... "تصفية حسابات" غير مسبوقة وغير إنسانية
04:29 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.02.2025)
صرح القائم بالأعمال الروسي في لاتفيا، دميتري كاساتكين، اليوم الثلاثاء، بأن طرد الروس من لاتفيا بسبب عدم معرفتهم باللغة اللاتفية يعد "ممارسة غير مسبوقة وغير إنسانية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل "تصفية حسابات" على أسس عرقية وطائفية.
موسكو – سبوتنيك
. وقال كاساتكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "طرد المقيمين في لاتفيا لعدم معرفتهم اللغة اللاتفية يعد ممارسة غير مسبوقة وغير إنسانية لتسوية الحسابات مع كبار السن على أسس عرقية وطائفية".
وأشار كاساتكين إلى أن غالبية الأشخاص المستهدفين من هذه الإجراءات هم من سكان الجمهورية الأصليين الذين قدموا مساهمة كبيرة في بناء وتنمية لاتفيا، وشاركوا بشكل نشط في تطوير بنيتها التحتية الحديثة.