https://sarabic.ae/20250204/مجموعة-لاهاي-تحالف-دولي-جديد-لدعم-فلسطين-ومحاسبة-إسرائيل-1097470799.html
"مجموعة لاهاي".. تحالف دولي جديد لدعم فلسطين ومحاسبة إسرائيل
"مجموعة لاهاي".. تحالف دولي جديد لدعم فلسطين ومحاسبة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت 9 دول تأسيس "مجموعة لاهاي" لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T15:02+0000
2025-02-04T15:02+0000
2025-02-04T15:02+0000
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وتشمل التزامات المجموعة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت استخدامها في انتهاك القانون الدولي، ومنع رسو السفن المحملة بوقود أو معدات عسكرية لدعم العمليات، إضافة إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"مجموعة لاهاي".. تحالف دولي جديد لدعم فلسطين ومحاسبة إسرائيل
أعلنت 9 دول تأسيس "مجموعة لاهاي" لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتشمل التزامات المجموعة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت استخدامها في انتهاك القانون الدولي، ومنع رسو السفن المحملة بوقود أو معدات عسكرية لدعم العمليات، إضافة إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.