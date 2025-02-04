https://sarabic.ae/20250204/مرضى-الفشل-الكلوي-في-قطاع-غزة-عالقون-بين-الحياة-والموت---1097426094.html

مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة عالقون بين الحياة والموت

مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة عالقون بين الحياة والموت

سبوتنيك عربي

تعرض القطاع الصحي في قطاع غزة إلى دمار كبير، خلال 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية على القطاع، واستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمرافق الصحية، ومنع دخول... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T13:00+0000

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وتشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر انهيارا كبيرا، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، وخرجت غالبية المراكز الصحية في القطاع عن الخدمة، ووصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي.وقال خبراء صحيون في قطاع غزة إن "النظام الصحي منهار تماما جراء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل، وأن إعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاما، وأن الوضع الصحي في غزة وصل إلى مستوى كارثي، حيث وقع أكثر من 1400 هجوم على المنشآت الصحية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 عامل صحي".مرضى الكلى بين الحياة والموتوتبدو مأساة أصحاب الأمراض المزمنة في مدينة غزة ومحافظة الشمال أكبر بكثير من منطقة الوسط والجنوب، وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر 8 مراكز "رعاية أولية" مختصة بعلاج الأمراض المزمنة من أصل 14، مما أضعف جودة الخدمة المقدمة للمرضى كثيرا، وأدى إلى زيادة الإصابة بمضاعفات الأمراض المزمنة، مثل جلطات الدماغ والقلب ومشاكل الكلى.وعلى مدار الشهور الماضية، اضطرت إدارة مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى تقليص جلسات غسيل الكلى للمرضى، كي تتمكن من تقديم الخدمة لأعداد كبيرة من المرضى من شمال القطاع وجنوبه.وقال غازي اليازجي، رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي لوكالة "سبوتنيك": "قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي هو القسم الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة وشمال القطاع، وهذا القسم يخدم عددا كبيرا من مرضى الفشل الكلوي المزمن من الدرجة الخامسة، ويتم علاجهم بغسيل الكلى بمعدل 3-2 مرات في الأسبوع".وأضاف: "هناك العديد من العقبات التي تواجه قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، منها زيادة عدد المرضى، ونقص عدد الأجهزة، لذلك نضطر لتقليل عدد جلسات غسيل الكلى للمرضى، إلى جلستين في الأسبوع، وهذا يؤدي إلى مضاعفات كبيرة وتراكم للسموم في الجسم، مما يشكل خطورة على حياة المرضى".وتزداد أوجاع مرضى الفشل الكلوي في محافظتي غزة والشمال يوماً بعد آخر، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمليات غسل الكلى، فضلاً عن انعدام التغذية المناسبة اللازمة لتقوية أجساد المرضى المنهكة، ما يجعل الموت يهدد حياتهم.وقال المريض المُصاب بالفشل الكلوي، ربحي خميس، لـ"سبوتنيك": "مرضى الفشل الكلوي يعانون بشكل كبير، وتم تقليل عدد جلسات غسيل الكلى إلى جلستين، وقد تعبت من هذا النظام بشكل كبير، وتعرضت لتورم في جسدي وخاصة في الأطراف السفلية، ومع سوء التغذية وقلة المستلزمات أصبحنا أمواتا أحياء، ولا نستطيع فعل شيء سوى انتظار الفرج".وأصبح الوصول إلى المستشفيات تحدياً كبيراً لمرضى الفشل الكلوي، إذ يضطر العديد من المرضى للمشي مسافات طويلة أو دفع مبالغ باهظة للمواصلات. وقال الطفل المُصاب بالفشل الكلوي زيادة أبو بنات، لوكالة "سبوتنيك":وقبل الحرب على القطاع، كان مرضى الفشل الكلوي في غزة يتلقون جلسات غسيل كلوي منتظمة تصل إلى 12 ساعة أسبوعيًا، لكن مع تدمير المستشفيات وتعطل الأجهزة، تقلصت هذه الخدمة بشكل كبير، وكانت أعداد مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة قبل الحرب تبلغ 1100 مريض، من بينهم 600 في محافظتي غزة وشمال القطاع، و500 مريض في وسط وجنوب القطاع، وتضاعفت معاناة هؤلاء المرضى في أعقاب تدمير الجيش الإسرائيلي لقسم "غسل الكلى" في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، خلال الحرب.وأشارت البيانات الصحية في القطاع إلى أن أعداد مرضى الفشل الكلوي يزداد في قطاع غزة بمعدل حالتين إلى ثلاث حالات جديدة تلتحق بقسم الكلى الصناعي شهريًا في غزة، في ظل وضع إنساني كارثي، ومعاناة المواطنين من سوء التغذية وعدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، وأضرار مخلفات الحرب على صحة المواطنين، وهذا الارتفاع في عدد المرضى يضع ضغطًا إضافيًا على النظام الصحي المنهك أصلًا.وقال الطبيب، غازي اليازجي، لوكالة "سبوتنيك": "خلال 15 شهرا من الحرب هناك وفيات من مرضى الفشل الكلوي، بسبب انقطاع غسيل الكلى، مما أدى إلى مضاعفات مثل ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الجسم، وتراكم السوائل والسموم في الجسم، لذلك نحتاج إلى توفير أجهزة غسيل الكلى، وجميع الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرضى الكلى، من أجل الحفاظ على حياة المرضى".وتكشف وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة يصل إلى نحو 350 ألف شخص، يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتراجع الخدمة الصحية المقدمة لهم، جراء تدمير 82 مركزا صحيا من أصل 90، وخروج 72 مستشفى عن الخدمة في مناطق القطاع كافة.

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