مستقبل "المنازل الذكية"... الذكاء الاصطناعي في كل زاوية

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منظم حرارة ذكي مع جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء، سيقوم منظم الحرارة مع جهاز التنقية والترطيب بتنظيم المناخ المحلي تلقائيًا، وتتبع المؤشرات، والتكامل مع المنزل الذكي، وتذكر التفضيلات، والتحكم فيه عن بعد، وتحسين استهلاك الطاقة وإرسال الإشعارات.