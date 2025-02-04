مستقبل "المنازل الذكية"... الذكاء الاصطناعي في كل زاوية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250204/مستقبل-المنازل-الذكية-الذكاء-الاصطناعي-في-كل-زاوية-1097456540.html
مستقبل "المنازل الذكية"... الذكاء الاصطناعي في كل زاوية
مستقبل "المنازل الذكية"... الذكاء الاصطناعي في كل زاوية
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لمستقبل "المنازل الذكية"، حيث يظهر الذكاء الاصطناعي في كل زاوية من البيت. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مستقبل "المنازل الذكية"... الذكاء الاصطناعي في كل زاوية

11:37 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 04.02.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لمستقبل "المنازل الذكية"، حيث يظهر الذكاء الاصطناعي في كل زاوية من البيت.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

الذكاء الاصطناعي في المطبخ، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المطبخ من خلال شاشة ذكية ثلاثية الأبعاد للوصفات التفاعلية، والمطالبات الآلية، وإدارة المخزون، والتعلم، وتكامل الأجهزة، والتخصيص والميزات الاجتماعية.

الذكاء الاصطناعي في المطبخ، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المطبخ من خلال شاشة ذكية ثلاثية الأبعاد للوصفات التفاعلية، والمطالبات الآلية، وإدارة المخزون، والتعلم، وتكامل الأجهزة، والتخصيص والميزات الاجتماعية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

الذكاء الاصطناعي في المطبخ، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المطبخ من خلال شاشة ذكية ثلاثية الأبعاد للوصفات التفاعلية، والمطالبات الآلية، وإدارة المخزون، والتعلم، وتكامل الأجهزة، والتخصيص والميزات الاجتماعية.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ستقوم معدات الذكاء الاصطناعي الذكية في المستقبل بمراقبة الظروف، وإخطار المستخدمين بالمشكلات، والتفاعل مع المستخدمين، ودعم المنزل الذكي، وعرض مشاعر النباتات، وتقديم النصائح في التطبيق، والحصول على تصميم أنيق وعناصر اللعبة.

ستقوم معدات الذكاء الاصطناعي الذكية في المستقبل بمراقبة الظروف، وإخطار المستخدمين بالمشكلات، والتفاعل مع المستخدمين، ودعم المنزل الذكي، وعرض مشاعر النباتات، وتقديم النصائح في التطبيق، والحصول على تصميم أنيق وعناصر اللعبة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ستقوم معدات الذكاء الاصطناعي الذكية في المستقبل بمراقبة الظروف، وإخطار المستخدمين بالمشكلات، والتفاعل مع المستخدمين، ودعم المنزل الذكي، وعرض مشاعر النباتات، وتقديم النصائح في التطبيق، والحصول على تصميم أنيق وعناصر اللعبة.

© AI generated/Anna Mаrkelova

"الطبيب البيطري المنزلي" بالذكاء الاصطناعي، ستقوم الصناديق المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وتحليل سلوكها، وإجراء التشخيص المبكر، وتقديم توصيات الرعاية، والمزامنة مع الأطباء البيطريين، وتوفير التدريب والألعاب، وإرسال الإشعارات والتقارير، وتخصيص النصائح.

&quot;الطبيب البيطري المنزلي&quot; بالذكاء الاصطناعي، ستقوم الصناديق المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وتحليل سلوكها، وإجراء التشخيص المبكر، وتقديم توصيات الرعاية، والمزامنة مع الأطباء البيطريين، وتوفير التدريب والألعاب، وإرسال الإشعارات والتقارير، وتخصيص النصائح. - سبوتنيك عربي
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© AI generated/Anna Mаrkelova

"الطبيب البيطري المنزلي" بالذكاء الاصطناعي، ستقوم الصناديق المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وتحليل سلوكها، وإجراء التشخيص المبكر، وتقديم توصيات الرعاية، والمزامنة مع الأطباء البيطريين، وتوفير التدريب والألعاب، وإرسال الإشعارات والتقارير، وتخصيص النصائح.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

منظم حرارة ذكي مع جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء، سيقوم منظم الحرارة مع جهاز التنقية والترطيب بتنظيم المناخ المحلي تلقائيًا، وتتبع المؤشرات، والتكامل مع المنزل الذكي، وتذكر التفضيلات، والتحكم فيه عن بعد، وتحسين استهلاك الطاقة وإرسال الإشعارات.

منظم حرارة ذكي مع جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء، سيقوم منظم الحرارة مع جهاز التنقية والترطيب بتنظيم المناخ المحلي تلقائيًا، وتتبع المؤشرات، والتكامل مع المنزل الذكي، وتذكر التفضيلات، والتحكم فيه عن بعد، وتحسين استهلاك الطاقة وإرسال الإشعارات. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

منظم حرارة ذكي مع جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء، سيقوم منظم الحرارة مع جهاز التنقية والترطيب بتنظيم المناخ المحلي تلقائيًا، وتتبع المؤشرات، والتكامل مع المنزل الذكي، وتذكر التفضيلات، والتحكم فيه عن بعد، وتحسين استهلاك الطاقة وإرسال الإشعارات.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

حمام مع معدات الذكاء الاصطناعي، سيكون الحمام المزود بمعدات الذكاء الاصطناعي بمثابة منتجع صحي شخصي، مع ضبط الإضاءة ودرجة حرارة الماء تلقائيًا وخلق جو من الاسترخاء، مع مرايا ودشات ذكية، واستهلاك اقتصادي للموارد ووظائف رعاية صحية استباقية.

حمام مع معدات الذكاء الاصطناعي، سيكون الحمام المزود بمعدات الذكاء الاصطناعي بمثابة منتجع صحي شخصي، مع ضبط الإضاءة ودرجة حرارة الماء تلقائيًا وخلق جو من الاسترخاء، مع مرايا ودشات ذكية، واستهلاك اقتصادي للموارد ووظائف رعاية صحية استباقية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

حمام مع معدات الذكاء الاصطناعي، سيكون الحمام المزود بمعدات الذكاء الاصطناعي بمثابة منتجع صحي شخصي، مع ضبط الإضاءة ودرجة حرارة الماء تلقائيًا وخلق جو من الاسترخاء، مع مرايا ودشات ذكية، واستهلاك اقتصادي للموارد ووظائف رعاية صحية استباقية.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaسرير الذكاء الاصطناعي مع البيانات الصحية، سيقوم السرير الذكي المنزلي بتتبع النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس وتحليل البيانات وتقديم النصائح لتحسين النوم وتنظيم درجة الحرارة والتكامل مع الأجهزة الذكية لإنشاء بيئة مريحة وصحية
سرير الذكاء الاصطناعي مع البيانات الصحية، سيقوم السرير الذكي المنزلي بتتبع النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس وتحليل البيانات وتقديم النصائح لتحسين النوم وتنظيم درجة الحرارة والتكامل مع الأجهزة الذكية لإنشاء بيئة مريحة وصحية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
سرير الذكاء الاصطناعي مع البيانات الصحية، سيقوم السرير الذكي المنزلي بتتبع النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس وتحليل البيانات وتقديم النصائح لتحسين النوم وتنظيم درجة الحرارة والتكامل مع الأجهزة الذكية لإنشاء بيئة مريحة وصحية
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

خزانة الذكاء الاصطناعي، ستكون خزانة الملابس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة ومريحة، حيث تختار الملابس وتتبع الموضة وتساعد في التسوق بناءً على التفضيلات والاتجاهات.

خزانة الذكاء الاصطناعي، ستكون خزانة الملابس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة ومريحة، حيث تختار الملابس وتتبع الموضة وتساعد في التسوق بناءً على التفضيلات والاتجاهات. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

خزانة الذكاء الاصطناعي، ستكون خزانة الملابس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة ومريحة، حيث تختار الملابس وتتبع الموضة وتساعد في التسوق بناءً على التفضيلات والاتجاهات.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

حيوانات أليفة روبوتية ذكية، ستكون هذه الحيوانات ذات الذكاء الاصطناعي عاطفية وقابلة للتدريب.

حيوانات أليفة روبوتية ذكية، ستكون هذه الحيوانات ذات الذكاء الاصطناعي عاطفية وقابلة للتدريب. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

حيوانات أليفة روبوتية ذكية، ستكون هذه الحيوانات ذات الذكاء الاصطناعي عاطفية وقابلة للتدريب.

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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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