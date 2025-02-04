مقتل 65 شخصا على الأقل بقصف مدفعي وجوي على مدينتين سودانيتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250204/مقتل-65-شخصا-على-الأقل-بقصف-مدفعي-وجوي-على-مدينتين-سودانيتين-1097446621.html
مقتل 65 شخصا على الأقل بقصف مدفعي وجوي على مدينتين سودانيتين
مقتل 65 شخصا على الأقل بقصف مدفعي وجوي على مدينتين سودانيتين
سبوتنيك عربي
قتل 65 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح في قصف مدفعي وجوي طال، أمس الإثنين، مدينتين في السودان حيث تتصاعد حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T00:55+0000
2025-02-04T00:55+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وأعلن مصدر طبي أنه في ولاية جنوب دارفور قتل 25 شخصا في غارة جوية استهدفت نيالا عاصمة الولاية.وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه إن "ضربة جوية للجيش على حي السينما في نيالا أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين".وتخضع مدينة نيالا لسيطرة قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ نيسان/أبريل 2023.وتسيطر قوات الدعم السريع على جزء كبير من دارفور بما في ذلك نيالا الواقعة على بعد 195 كيلومترا من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة.وشمال دارفور هي الوحيدة بين ولايات الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش أما عاصمتها الفاشر فيقطنها نحو مليوني شخص يخضعون منذ أيار/مايو لحصار تفرضه على المدينة قوات الدعم السريع.ودارت في الفاشر بعض من أقسى المعارك بين الجيش الذي يحارب للحفاظ على آخر موطئ قدم له في المنطقة وبين قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على كامل الإقليم.أربعون قتيلا في كادوقليوفي ولاية جنوب كردفان جنوب قتل الإثنين 40 شخصا على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في قصف شنته جماعة متمردة على كادوقلي عاصمة الولاية بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية.وقال مصدر في المستشفى الرئيسي في كادوقلي لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه لدواع أمنية إن "القصف على كادوقلي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 70 آخرين".وأكد مصدر طبي ثان هذه الحصيلة مشيرا إلى أن الجرحى توزعوا ما بين مستشفى المدينة والمستشفى العسكري.من جهته اتهم حاكم الولاية محمد إبراهيم فصيلا متمردا هو "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/جناح عبد العزيز الحلو" بشن هذا القصف المدفعي.ويخوض هذا الفصيل المسلح اشتباكات ضد كل من الجيش وقوات الدعم السريع منذ انخرط هذان الطرفان في حرب طاحنة بينهما في نيسان/أبريل 2023.والحركة الشعبية-شمال/جناح عبد العزيز الحلو تقاتل الحكومة منذ 2011 وتسيطر على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.وقال حاكم الولاية لفرانس برس إن "هجوم الحلو على المدنيين في كادوقلي يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة" متعهدا "تطهير الجبال المحيطة بكادوقلي" من هؤلاء المتمردين.وبحسب الحاكم فإن القصف استهدف سوقا تجارية.وفي 2020 رفض الحلو الانضمام إلى قادة متمردين آخرين في توقيع اتفاق سلام مع الحكومة إذ إنه اشترط يومها أن يكون السودان دولة علمانية.كما رفض الحلو التحدث مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو متهما قواته بارتكاب فظائع.والسودان غارق منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب أهلية طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين وبشن قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات وبعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.وبعد مراوحة استمرت أشهرا في الخرطوم كسر الجيش الأسبوع الماضي حصارا كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العامة في العاصمة.وفي الوقت نفسه أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم بحري.وقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في قصف شنته قوات الدعم السريع على سوق مزدحم في أم درمان التي يسيطر عليها الجيش.وتسمى الخرطوم بالعاصمة المثلثة كونها تتكون من ثلاث مدن يفصل بينها نهر النيل وهذه المدن هي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.المدنيون يدفعون الثمنوأوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 12 مليون شخص ودمرت البنى التحتية الهشة أساسا في البلاد مما أجبر معظم المرافق الصحية على الخروج من الخدمة.كما أدى النزاع إلى كارثة إنسانية هائلة في بلد يجد فيه الملايين من سكانه أنفسهم على حافة المجاعة.والإثنين حذرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 600 ألف شخص نزحوا من شمال دارفور منذ نيسان/أبريل 2024.وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن 95 عملية تهجير حدثت في سائر أنحاء شمال دارفور أكثر من نصفها في الفاشر.والإثنين أيضا أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة راح ضحيتها مدنيون في الخرطوم بحري على أيدي عناصر من الجيش وميليشيات متحالفة معه.وقال إن "العديد من ضحايا هذه الحوادث ينحدرون من دارفور أو مناطق كردفان" داعيا جميع الأطراف إلى وقف القتال والعمل من أجل تحقيق سلام دائم.وأعرب دوجاريك عن أسفه لأن النساء والأطفال والرجال السودانيين "يدفعون ثمن استمرار القتال من قبل المتحاربين".
https://sarabic.ae/20250201/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-في-السودان--1097373450.html
https://sarabic.ae/20250129/السودان-الدعم-السريع-تعلن-مقتل-أحد-أبرز-قادتها-الميدانيين-1097284970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

مقتل 65 شخصا على الأقل بقصف مدفعي وجوي على مدينتين سودانيتين

00:55 GMT 04.02.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قتل 65 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح في قصف مدفعي وجوي طال، أمس الإثنين، مدينتين في السودان حيث تتصاعد حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأعلن مصدر طبي أنه في ولاية جنوب دارفور قتل 25 شخصا في غارة جوية استهدفت نيالا عاصمة الولاية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال وحماية المدنيين في السودان
1 فبراير, 10:41 GMT
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه إن "ضربة جوية للجيش على حي السينما في نيالا أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين".
وتخضع مدينة نيالا لسيطرة قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ نيسان/أبريل 2023.
وتسيطر قوات الدعم السريع على جزء كبير من دارفور بما في ذلك نيالا الواقعة على بعد 195 كيلومترا من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة.
وشمال دارفور هي الوحيدة بين ولايات الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش أما عاصمتها الفاشر فيقطنها نحو مليوني شخص يخضعون منذ أيار/مايو لحصار تفرضه على المدينة قوات الدعم السريع.
ودارت في الفاشر بعض من أقسى المعارك بين الجيش الذي يحارب للحفاظ على آخر موطئ قدم له في المنطقة وبين قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على كامل الإقليم.
أربعون قتيلا في كادوقلي
وفي ولاية جنوب كردفان جنوب قتل الإثنين 40 شخصا على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في قصف شنته جماعة متمردة على كادوقلي عاصمة الولاية بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية.
وقال مصدر في المستشفى الرئيسي في كادوقلي لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه لدواع أمنية إن "القصف على كادوقلي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 70 آخرين".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
السودان... "الدعم السريع" تعلن مقتل أحد أبرز قادتها الميدانيين
29 يناير, 15:01 GMT
وأكد مصدر طبي ثان هذه الحصيلة مشيرا إلى أن الجرحى توزعوا ما بين مستشفى المدينة والمستشفى العسكري.
من جهته اتهم حاكم الولاية محمد إبراهيم فصيلا متمردا هو "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/جناح عبد العزيز الحلو" بشن هذا القصف المدفعي.
ويخوض هذا الفصيل المسلح اشتباكات ضد كل من الجيش وقوات الدعم السريع منذ انخرط هذان الطرفان في حرب طاحنة بينهما في نيسان/أبريل 2023.
والحركة الشعبية-شمال/جناح عبد العزيز الحلو تقاتل الحكومة منذ 2011 وتسيطر على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال حاكم الولاية لفرانس برس إن "هجوم الحلو على المدنيين في كادوقلي يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة" متعهدا "تطهير الجبال المحيطة بكادوقلي" من هؤلاء المتمردين.
وبحسب الحاكم فإن القصف استهدف سوقا تجارية.
وفي 2020 رفض الحلو الانضمام إلى قادة متمردين آخرين في توقيع اتفاق سلام مع الحكومة إذ إنه اشترط يومها أن يكون السودان دولة علمانية.
كما رفض الحلو التحدث مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو متهما قواته بارتكاب فظائع.
والسودان غارق منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب أهلية طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين وبشن قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات وبعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وبعد مراوحة استمرت أشهرا في الخرطوم كسر الجيش الأسبوع الماضي حصارا كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العامة في العاصمة.
وفي الوقت نفسه أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم بحري.
وقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في قصف شنته قوات الدعم السريع على سوق مزدحم في أم درمان التي يسيطر عليها الجيش.
وتسمى الخرطوم بالعاصمة المثلثة كونها تتكون من ثلاث مدن يفصل بينها نهر النيل وهذه المدن هي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

المدنيون يدفعون الثمن

وأوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 12 مليون شخص ودمرت البنى التحتية الهشة أساسا في البلاد مما أجبر معظم المرافق الصحية على الخروج من الخدمة.
كما أدى النزاع إلى كارثة إنسانية هائلة في بلد يجد فيه الملايين من سكانه أنفسهم على حافة المجاعة.
والإثنين حذرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 600 ألف شخص نزحوا من شمال دارفور منذ نيسان/أبريل 2024.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن 95 عملية تهجير حدثت في سائر أنحاء شمال دارفور أكثر من نصفها في الفاشر.
والإثنين أيضا أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة راح ضحيتها مدنيون في الخرطوم بحري على أيدي عناصر من الجيش وميليشيات متحالفة معه.
وقال إن "العديد من ضحايا هذه الحوادث ينحدرون من دارفور أو مناطق كردفان" داعيا جميع الأطراف إلى وقف القتال والعمل من أجل تحقيق سلام دائم.
وأعرب دوجاريك عن أسفه لأن النساء والأطفال والرجال السودانيين "يدفعون ثمن استمرار القتال من قبل المتحاربين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала