https://sarabic.ae/20250205/رئيس-الوزراء-المصري-يعلن-عن-حزمة-زيادات-في-المرتبات-والمعاشات-1097514132.html
رئيس الوزراء المصري يعلن عن حزمة زيادات في المرتبات والمعاشات
رئيس الوزراء المصري يعلن عن حزمة زيادات في المرتبات والمعاشات
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بأن حكومته تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T18:44+0000
2025-02-05T18:44+0000
2025-02-05T18:44+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، عن الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، تأتي في مقدمة الوزارات التي تعمل على وضع التصور، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجا من المصريين.وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه "تمت مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد".وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "حزمة الزيادات في المرتبات والمعاشات ستكون بزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات أيضا".ولفت مدبولي إلى أنه "بمجرد الانتهاء من إعداد حزمة الزيادات، سيتم عرضها على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لاعتمادها، تمهيدا للإعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بزيادة المعاشات ومنح علاوتين للموظفين بقيمة نحو 7.5 مليار جنيه، في شهر يونيو/ حزيران 2021.ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي، الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، موضحة أن العلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. فيما تخص العلاوة الثانية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ قيمتها 13% من المرتب الأساسي.
https://sarabic.ae/20210609/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-موعد-انتقال-الموظفين-إلى-العاصمة-الإدارية-1049204646.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء المصري يعلن عن حزمة زيادات في المرتبات والمعاشات
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بأن حكومته تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ونقلت صحيفة
"المصري اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، عن الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، تأتي في مقدمة الوزارات التي تعمل على وضع التصور، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجا من المصريين.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه "تمت مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "حزمة الزيادات في المرتبات والمعاشات
ستكون بزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات أيضا".
ولفت مدبولي إلى أنه "بمجرد الانتهاء من إعداد حزمة الزيادات، سيتم عرضها على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لاعتمادها، تمهيدا للإعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بزيادة المعاشات ومنح علاوتين للموظفين بقيمة نحو 7.5 مليار جنيه، في شهر يونيو/ حزيران 2021.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي
، الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، موضحة أن العلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. فيما تخص العلاوة الثانية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ قيمتها 13% من المرتب الأساسي.