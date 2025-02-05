https://sarabic.ae/20250205/كم-أنفقت-الوكالة-الأمريكية-على-الديمقراطية-في-دول-الاتحاد-السوفييتي-خلال-السنوات-الـ10-الماضية؟-1097492207.html
كم أنفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على "الديمقراطية" في دول الاتحاد السوفييتي خلال 10 أعوام
كم أنفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على "الديمقراطية" في دول الاتحاد السوفييتي خلال 10 أعوام
سبوتنيك عربي
على مدار السنوات العشر الماضية، دأبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، على ضخ مبالغ كبيرة في دعم ما يسمى "الديمقراطية" في دول... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T09:23+0000
2025-02-05T09:23+0000
2025-02-05T09:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097491670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01795b3a6e1b9f1dc306e6562b98cfb9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097491670_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_48d0a97eda40bd52ec45664f36b170e7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
كم أنفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على "الديمقراطية" في دول الاتحاد السوفييتي خلال 10 أعوام
09:23 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 05.02.2025)
على مدار السنوات العشر الماضية، دأبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، على ضخ مبالغ كبيرة في دعم ما يسمى "الديمقراطية" في دول الاتحاد السوفييتي السابق بهدف زعزعة الاستقرار، تعرّف على المبالغ التي تم ضخها في كل دولة من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".