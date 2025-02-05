https://sarabic.ae/20250205/لافروف-يعقد-جلسة-مع-السفراء-الأجانب-حول-الأزمة-الأوكرانية-فيديو--1097488801.html

لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو

لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترحب بكلام ترامب حول الخطأ المتمثل في جر أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T08:11+0000

2025-02-05T08:11+0000

2025-02-05T09:26+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال لافروف خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب حول الأزمة الأوكرانية: "تمدد الناتو، ووجود تهديدات للأمن الروسي بالقرب من الحدود، وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، هي السبب الرئيسي للأزمة الراهنة".وتابع: "فجأة، وللمرة الأولى، قال الرئيس ترامب في أحد خطاباته الأولى، منتقدًا موقف إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن من الأزمة الأوكرانية، أحد الأخطاء الرئيسية كان سحب أوكرانيا إلى حلف الناتو".وأضاف: "لأول مرة يتلفظ زعيم غربي، ليس فقط زعيم غربي، بل زعيم أمريكي، زعيم العالم الغربي بأسره، بهذه الكلمات، التي رحبنا بها بشكل عام، لأنه لأول مرة يتم وصف مشكلة الناتو، مشكلة مستعدة الولايات المتحدة لمناقشتها بجدية".ووفقا له فإن روسيا لا تعول كثيرا على الإدارة الجديدة في واشنطن، وأنه سيأتي رئيس لديه رؤية جديدة. وأوضح أنه يجب أن تشعر الولايات المتحدة بحقيقة العالم متعدد الأقطاب، والإدارة الأمريكية الحالية تسمي روسيا "عدوا".وقال: "هناك محاولات لتبييض سمعة النازيين، حيث يتجنب الاتحاد الأوروبي لفظ النازية، ويستخدم ألمانيا في حقبة الاستبداد، إنها محاولة لنسف ذكرى الحقيقة التاريخية بانتصار الجيش السوفيتي الأحمر على النازية الألمانية".

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سيرغي لافروف يعقد جلسة بشأن أوكرانيا مع السفراء الأجانب سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, يعقد جلسة مائدة مستديرة حول الأزمة الأوكرانية مع السفراء الأجانب في العاصمة الروسية موسكو 2025-02-05T08:11+0000 true PT40M24S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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روسيا, видео, العالم