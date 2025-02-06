https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-شمالي-الضفة-الغربية-ويتسبب-في-تهجير-5-آلاف-عائلة-1097501914.html

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة

سبوتنيك عربي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T12:00+0000

2025-02-06T12:00+0000

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ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.تصاعد عمليات الهدمويصعد الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 30 قتيلا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.وفي طولكرم شمالي الضفة، وثقت "سبوتنيك" مشاهد آثار الدمار الهائل في الأحياء والشوارع الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي على مدار عدة أيام في مخيم طولكرم، حيث يعيش مخيم طولكرم أوقاتا عصيبة مع استمرار الحصار المطبق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي عليه، ويواجه المخيم تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.وأشار حسين علي إلى أنَ "الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وأغلق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى تؤدي إلى ضم الضفة، وأطلق العنان للمستوطنين للهجوم على المواطنين الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم".وتقول السيدة ياسمين فتحي من مخيم طولكرم لـ "سبوتنيك": "المشهد فظيع داخل المخيم، قصف وتدمير متواصل، ولقد عشنا بدون مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا تواصل مع الخارج، وأجبرنا جيش الاحتلال على النزوح من المخيم تحت تهديد السلاح، بعدما اعتقل أخوتي، وتوجهنا إلى طولكرم بمساعدة الهلال الأحمر".وتضيف المواطنة مها عوف: "جزء من الأهالي أجبر على النزوح خارج المخيم، وجزء تم اعتقاله، ولم يبقى عندنا في المخيم شيء، ولم يتبقى طعام ولا ماء ولا كهرباء، وخرجنا مضطرين، ونتمنى أن تتغير وتتحسن الظروف".تهجير 5 آلاف عائلة فلسطينيةوكشفت معطيات فلسطينية رسمية بأنَّ إسرائيل هجّرت 5 آلاف أسرة فلسطينية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، " تتصاعد عمليات الهدم للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون، وقد سبّب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم".وأشار البيان إلى أن "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ستتولى إدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية شمالي الضفة الغربية".ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنَّ الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة عملياته العسكرية على الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وأشارت إلى أنَّ خفض حدة هذه العمليات في الضفة مرتبط بالعودة إلى القتال في قطاع غزة أو جنوب لبنان في حال انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار، ما سيستلزم الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته من الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل 3 أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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