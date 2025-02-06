الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-شمالي-الضفة-الغربية-ويتسبب-في-تهجير-5-آلاف-عائلة-1097501914.html
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
سبوتنيك عربي
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T12:00+0000
2025-02-06T12:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097499870_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3830f5bc4b8b32546c9fe55bd136bf2d.jpg
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.تصاعد عمليات الهدمويصعد الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 30 قتيلا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.وفي طولكرم شمالي الضفة، وثقت "سبوتنيك" مشاهد آثار الدمار الهائل في الأحياء والشوارع الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي على مدار عدة أيام في مخيم طولكرم، حيث يعيش مخيم طولكرم أوقاتا عصيبة مع استمرار الحصار المطبق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي عليه، ويواجه المخيم تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.وأشار حسين علي إلى أنَ "الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وأغلق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى تؤدي إلى ضم الضفة، وأطلق العنان للمستوطنين للهجوم على المواطنين الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم".وتقول السيدة ياسمين فتحي من مخيم طولكرم لـ "سبوتنيك": "المشهد فظيع داخل المخيم، قصف وتدمير متواصل، ولقد عشنا بدون مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا تواصل مع الخارج، وأجبرنا جيش الاحتلال على النزوح من المخيم تحت تهديد السلاح، بعدما اعتقل أخوتي، وتوجهنا إلى طولكرم بمساعدة الهلال الأحمر".وتضيف المواطنة مها عوف: "جزء من الأهالي أجبر على النزوح خارج المخيم، وجزء تم اعتقاله، ولم يبقى عندنا في المخيم شيء، ولم يتبقى طعام ولا ماء ولا كهرباء، وخرجنا مضطرين، ونتمنى أن تتغير وتتحسن الظروف".تهجير 5 آلاف عائلة فلسطينيةوكشفت معطيات فلسطينية رسمية بأنَّ إسرائيل هجّرت 5 آلاف أسرة فلسطينية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، " تتصاعد عمليات الهدم للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون، وقد سبّب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم".وأشار البيان إلى أن "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ستتولى إدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية شمالي الضفة الغربية".ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنَّ الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة عملياته العسكرية على الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وأشارت إلى أنَّ خفض حدة هذه العمليات في الضفة مرتبط بالعودة إلى القتال في قطاع غزة أو جنوب لبنان في حال انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار، ما سيستلزم الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته من الضفة الغربية.وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل 3 أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097499870_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0fe79cf95a14fd4740050024617f1fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة

12:00 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 06.02.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.

تصاعد عمليات الهدم

ويصعد الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير في محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 30 قتيلا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
© Sputnik . Ajwad Jradat

وفي جنين شمالي الضفة، يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على المدينة ومخيمها لليوم السادس عشر على التوالي، مخلّفا حتى اللحظة 25 قتيلا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وتفجير منازل، وحصارا، ونزوحا قسريا، وتدميرا واسعا للبنية التحتية، وتواصل آليات الجيش الإسرائيلي حصار مستشفى جنين الحكومي، بعد تجريف مدخله، والشارع الرئيس الواصل إليه.

وفي طولكرم شمالي الضفة، وثقت "سبوتنيك" مشاهد آثار الدمار الهائل في الأحياء والشوارع الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي على مدار عدة أيام في مخيم طولكرم، حيث يعيش مخيم طولكرم أوقاتا عصيبة مع استمرار الحصار المطبق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي عليه، ويواجه المخيم تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويقول الناشط والمحلل السياسي حسين علي لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، وهناك أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي التي كانت في قطاع غزة تم نقلها إلى الضفة الغربية لتوسيع نطاق العملية، وبعد 17 يوم من التصعيد شمالي الضفة في جنين ومن ثم طولكرم وطوباس، أتوقع تصاعد الهجمة الاحتلالية على الضفة الغربية وتوسع نطاق العمليات، حيث نشاهد طريقة التدمير والتهجير للمواطنين، خاصة في مخيمات شمالي الضفة، وهناك تدمير للبنية التحتية والبيوت بشكل واسع".

وأشار حسين علي إلى أنَ "الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وأغلق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى تؤدي إلى ضم الضفة، وأطلق العنان للمستوطنين للهجوم على المواطنين الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقول السيدة ياسمين فتحي من مخيم طولكرم لـ "سبوتنيك": "المشهد فظيع داخل المخيم، قصف وتدمير متواصل، ولقد عشنا بدون مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا تواصل مع الخارج، وأجبرنا جيش الاحتلال على النزوح من المخيم تحت تهديد السلاح، بعدما اعتقل أخوتي، وتوجهنا إلى طولكرم بمساعدة الهلال الأحمر".
وتضيف المواطنة مها عوف: "جزء من الأهالي أجبر على النزوح خارج المخيم، وجزء تم اعتقاله، ولم يبقى عندنا في المخيم شيء، ولم يتبقى طعام ولا ماء ولا كهرباء، وخرجنا مضطرين، ونتمنى أن تتغير وتتحسن الظروف".
تهجير 5 آلاف عائلة فلسطينية
وكشفت معطيات فلسطينية رسمية بأنَّ إسرائيل هجّرت 5 آلاف أسرة فلسطينية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، " تتصاعد عمليات الهدم للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون، وقد سبّب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار البيان إلى أن "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ستتولى إدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية شمالي الضفة الغربية".
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنَّ الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة عملياته العسكرية على الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وأشارت إلى أنَّ خفض حدة هذه العمليات في الضفة مرتبط بالعودة إلى القتال في قطاع غزة أو جنوب لبنان في حال انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار، ما سيستلزم الجيش الإسرائيلي إلى سحب قواته من الضفة الغربية.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، فيما بدأ قبل 3 أيام عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 10 أطفال وسيدة ومسنان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطينيين، وإصابة نحو 7آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала