https://sarabic.ae/20250206/تصويت-برأيك-إلى-أي-دولة-قد-يهجر-ترامب-أبناء-غزة-في-حال-لم-يردعه-الضغط-العربي؟---1097526167.html
تصويت... برأيك إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟
تصويت... برأيك إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحديث عن مقترحه حول نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى السيطرة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T08:58+0000
2025-02-06T08:58+0000
2025-02-06T08:58+0000
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وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، و"الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.برأيك... إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟تصويت... هل تهدف تصريحات ترامب فعلا لـ"رفاه وأمان" سكان غزة أم لاستكمال مخطط "الشرق الأوسط الجديد"؟تصويت... هل تعتقد أن تشبيه ترامب لإسرائيل بـ"رأس القلم" يضفي لمرحلة جديدة في المنطقة؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, опросы
تصويت... برأيك إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحديث عن مقترحه حول نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى السيطرة على قطاع غزة، بعد ترحيل جميع الفلسطينيين إلى مناطق أخرى.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، و"الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.
برأيك... إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟