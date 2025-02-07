الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

العمل على تفكيك طائرة شركة أورال إيرباص، التي قامت بهبوط اضطراري في أحد الحقول بمنطقة نوفوسيبيرسك في خريف عام 2023.
العمل على تفكيك طائرة شركة أورال إيرباص، التي قامت بهبوط اضطراري في أحد الحقول بمنطقة نوفوسيبيرسك في خريف عام 2023.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينظر بالمنظار أثناء وقوفه على المسرح الرئيسي خلال حدث لإحياء ذكرى الانقلاب الفاشل الذي قاده الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1992.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينظر بالمنظار أثناء وقوفه على المسرح الرئيسي خلال حدث لإحياء ذكرى الانقلاب الفاشل الذي قاده الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1992.
أناس يغلقون جسر فارادين أثناء احتجاجات على انهيار سقف خرساني أدى إلى مقتل 15 شخصًا منذ أكثر من شهرين، في نوفي ساد، صربيا.
أناس يغلقون جسر فارادين أثناء احتجاجات على انهيار سقف خرساني أدى إلى مقتل 15 شخصًا منذ أكثر من شهرين، في نوفي ساد، صربيا.
طائر مالك الحزين يف على سور في بحيرة البجع في إيفباتوريا.
طائر مالك الحزين يف على سور في بحيرة البجع في إيفباتوريا.
فتاة ترقص خلال مراسم استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في مطار نيودلهي.
فتاة ترقص خلال مراسم استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في مطار نيودلهي.
يتنافس الأطفال في سباقات اللاما السنوية التي تحتفل بـ "يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه لانجاناتيس الوطني في الإكوادور.
يتنافس الأطفال في سباقات اللاما السنوية التي تحتفل بـ "يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه لانجاناتيس الوطني في الإكوادور.
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من حافلة لدى وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس.
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من حافلة لدى وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس.
يتحدث أحد المحتجين مع ضابط شرطة بينما يسد آخرون حركة المرور على الطريق السريع خلال تجمع لدعم المهاجرين ردًا على سياسات إدارة ترامب الجديدة في 2 فبراير 2025 في لوس أنجلوس.
يتحدث أحد المحتجين مع ضابط شرطة بينما يسد آخرون حركة المرور على الطريق السريع خلال تجمع لدعم المهاجرين ردًا على سياسات إدارة ترامب الجديدة في 2 فبراير 2025 في لوس أنجلوس.
رجل يمشي مع كلبه بينما يرقد طفل على بحيرة متجمدة في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة خلال عطلة رأس السنة الصينية في مييون، شمال بكين.
رجل يمشي مع كلبه بينما يرقد طفل على بحيرة متجمدة في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة خلال عطلة رأس السنة الصينية في مييون، شمال بكين.
الرئيس دونالد ترامب يوقع في البيت الأبيض على أمر تنفيذي يمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من المنافسة في الأحداث الرياضية النسائية.
الرئيس دونالد ترامب يوقع في البيت الأبيض على أمر تنفيذي يمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من المنافسة في الأحداث الرياضية النسائية.
فتاة تضع الزهور في مياه شاطئ أربوادور كقرابين خلال احتفال سنوي لتكريم ييمانجا، إلهة البحر الأفريقية، في ريو دي جانيرو.
فتاة تضع الزهور في مياه شاطئ أربوادور كقرابين خلال احتفال سنوي لتكريم ييمانجا، إلهة البحر الأفريقية، في ريو دي جانيرو.
طالبات يتابدلن التهاني بمناسبة مهرجان (Basant Panchmi) الذي يجسد الربيع في باتنا، الهند.
طالبات يتابدلن التهاني بمناسبة مهرجان (Basant Panchmi) الذي يجسد الربيع في باتنا، الهند.
أحد المشاركين يصطدم بالمتفرجين أثناء المنافسة خلال سباق الثيران "Sapi Brujul " في إندونيسيا.Images)
أحد المشاركين يصطدم بالمتفرجين أثناء المنافسة خلال سباق الثيران "Sapi Brujul " في إندونيسيا.Images)
رهبان بوذيون مبتدئون يهتفون لجمع الصدقات الصباحية في نايبيداو بميانمار.
رهبان بوذيون مبتدئون يهتفون لجمع الصدقات الصباحية في نايبيداو بميانمار.
زعيم حزب العمال الأسترالي ديفيد سيمور يستقبل بتحية "هونجي" في نهاية الاحتفالات في الخامس من فبراير 2025 في وايتانجي بنيوزيلندا.
زعيم حزب العمال الأسترالي ديفيد سيمور يستقبل بتحية "هونجي" في نهاية الاحتفالات في الخامس من فبراير 2025 في وايتانجي بنيوزيلندا.
أحد أفراد الأسرة يلقي بخط صيد عبر ثقب محفور في سطح نهر متجمد أثناء مسابقة صيد سمك السلمون المرقط في هواتشيون، كوريا الجنوبية.
أحد أفراد الأسرة يلقي بخط صيد عبر ثقب محفور في سطح نهر متجمد أثناء مسابقة صيد سمك السلمون المرقط في هواتشيون، كوريا الجنوبية.