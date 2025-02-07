الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250207/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1097556826.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

10:10 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 07.02.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

العمل على تفكيك طائرة شركة أورال إيرباص، التي قامت بهبوط اضطراري في أحد الحقول بمنطقة نوفوسيبيرسك في خريف عام 2023.

العمل على تفكيك طائرة شركة أورال إيرباص، التي قامت بهبوط اضطراري في أحد الحقول بمنطقة نوفوسيبيرسك في خريف عام 2023. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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العمل على تفكيك طائرة شركة أورال إيرباص، التي قامت بهبوط اضطراري في أحد الحقول بمنطقة نوفوسيبيرسك في خريف عام 2023.

© AP Photo / Cristian Hernandez

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينظر بالمنظار أثناء وقوفه على المسرح الرئيسي خلال حدث لإحياء ذكرى الانقلاب الفاشل الذي قاده الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1992.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينظر بالمنظار أثناء وقوفه على المسرح الرئيسي خلال حدث لإحياء ذكرى الانقلاب الفاشل الذي قاده الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1992. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Cristian Hernandez

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينظر بالمنظار أثناء وقوفه على المسرح الرئيسي خلال حدث لإحياء ذكرى الانقلاب الفاشل الذي قاده الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1992.

© AP Photo / Armin Durgut

أناس يغلقون جسر فارادين أثناء احتجاجات على انهيار سقف خرساني أدى إلى مقتل 15 شخصًا منذ أكثر من شهرين، في نوفي ساد، صربيا.

أناس يغلقون جسر فارادين أثناء احتجاجات على انهيار سقف خرساني أدى إلى مقتل 15 شخصًا منذ أكثر من شهرين، في نوفي ساد، صربيا. - سبوتنيك عربي
3/16
© AP Photo / Armin Durgut

أناس يغلقون جسر فارادين أثناء احتجاجات على انهيار سقف خرساني أدى إلى مقتل 15 شخصًا منذ أكثر من شهرين، في نوفي ساد، صربيا.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

طائر مالك الحزين يف على سور في بحيرة البجع في إيفباتوريا.

طائر مالك الحزين يف على سور في بحيرة البجع في إيفباتوريا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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طائر مالك الحزين يف على سور في بحيرة البجع في إيفباتوريا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترقص خلال مراسم استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في مطار نيودلهي.

فتاة ترقص خلال مراسم استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في مطار نيودلهي. - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Alexey Maishev
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فتاة ترقص خلال مراسم استقبال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في مطار نيودلهي.

© AP Photo / Dolores Ochoa

يتنافس الأطفال في سباقات اللاما السنوية التي تحتفل بـ "يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه لانجاناتيس الوطني في الإكوادور.

يتنافس الأطفال في سباقات اللاما السنوية التي تحتفل بـ &quot;يوم الأراضي الرطبة العالمي&quot;، في منتزه لانجاناتيس الوطني في الإكوادور. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dolores Ochoa

يتنافس الأطفال في سباقات اللاما السنوية التي تحتفل بـ "يوم الأراضي الرطبة العالمي"، في منتزه لانجاناتيس الوطني في الإكوادور.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من حافلة لدى وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس.

أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من حافلة لدى وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس. - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Jehad Alshrafi

أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من حافلة لدى وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس.

© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

يتحدث أحد المحتجين مع ضابط شرطة بينما يسد آخرون حركة المرور على الطريق السريع خلال تجمع لدعم المهاجرين ردًا على سياسات إدارة ترامب الجديدة في 2 فبراير 2025 في لوس أنجلوس.

يتحدث أحد المحتجين مع ضابط شرطة بينما يسد آخرون حركة المرور على الطريق السريع خلال تجمع لدعم المهاجرين ردًا على سياسات إدارة ترامب الجديدة في 2 فبراير 2025 في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
8/16
© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

يتحدث أحد المحتجين مع ضابط شرطة بينما يسد آخرون حركة المرور على الطريق السريع خلال تجمع لدعم المهاجرين ردًا على سياسات إدارة ترامب الجديدة في 2 فبراير 2025 في لوس أنجلوس.

© AP Photo / Andy Wong

رجل يمشي مع كلبه بينما يرقد طفل على بحيرة متجمدة في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة خلال عطلة رأس السنة الصينية في مييون، شمال بكين.

رجل يمشي مع كلبه بينما يرقد طفل على بحيرة متجمدة في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة خلال عطلة رأس السنة الصينية في مييون، شمال بكين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

رجل يمشي مع كلبه بينما يرقد طفل على بحيرة متجمدة في منطقة جبلية ذات مناظر خلابة خلال عطلة رأس السنة الصينية في مييون، شمال بكين.

© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب يوقع في البيت الأبيض على أمر تنفيذي يمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من المنافسة في الأحداث الرياضية النسائية.

الرئيس دونالد ترامب يوقع في البيت الأبيض على أمر تنفيذي يمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من المنافسة في الأحداث الرياضية النسائية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب يوقع في البيت الأبيض على أمر تنفيذي يمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من المنافسة في الأحداث الرياضية النسائية.

© AP Photo / Bruna Prado

فتاة تضع الزهور في مياه شاطئ أربوادور كقرابين خلال احتفال سنوي لتكريم ييمانجا، إلهة البحر الأفريقية، في ريو دي جانيرو.

فتاة تضع الزهور في مياه شاطئ أربوادور كقرابين خلال احتفال سنوي لتكريم ييمانجا، إلهة البحر الأفريقية، في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado

فتاة تضع الزهور في مياه شاطئ أربوادور كقرابين خلال احتفال سنوي لتكريم ييمانجا، إلهة البحر الأفريقية، في ريو دي جانيرو.

© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar

طالبات يتابدلن التهاني بمناسبة مهرجان (Basant Panchmi) الذي يجسد الربيع في باتنا، الهند.

طالبات يتابدلن التهاني بمناسبة مهرجان (Basant Panchmi) الذي يجسد الربيع في باتنا، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar

طالبات يتابدلن التهاني بمناسبة مهرجان (Basant Panchmi) الذي يجسد الربيع في باتنا، الهند.

© Getty Images / Robertus Pudyanto

أحد المشاركين يصطدم بالمتفرجين أثناء المنافسة خلال سباق الثيران "Sapi Brujul " في إندونيسيا.Images)

أحد المشاركين يصطدم بالمتفرجين أثناء المنافسة خلال سباق الثيران &quot;Sapi Brujul &quot; في إندونيسيا.Images) - سبوتنيك عربي
13/16
© Getty Images / Robertus Pudyanto

أحد المشاركين يصطدم بالمتفرجين أثناء المنافسة خلال سباق الثيران "Sapi Brujul " في إندونيسيا.Images)

© AP Photo / Aung Shine Oo

رهبان بوذيون مبتدئون يهتفون لجمع الصدقات الصباحية في نايبيداو بميانمار.

رهبان بوذيون مبتدئون يهتفون لجمع الصدقات الصباحية في نايبيداو بميانمار. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aung Shine Oo

رهبان بوذيون مبتدئون يهتفون لجمع الصدقات الصباحية في نايبيداو بميانمار.

© Getty Images / Fiona Goodall

زعيم حزب العمال الأسترالي ديفيد سيمور يستقبل بتحية "هونجي" في نهاية الاحتفالات في الخامس من فبراير 2025 في وايتانجي بنيوزيلندا.

زعيم حزب العمال الأسترالي ديفيد سيمور يستقبل بتحية &quot;هونجي&quot; في نهاية الاحتفالات في الخامس من فبراير 2025 في وايتانجي بنيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Fiona Goodall

زعيم حزب العمال الأسترالي ديفيد سيمور يستقبل بتحية "هونجي" في نهاية الاحتفالات في الخامس من فبراير 2025 في وايتانجي بنيوزيلندا.

© AP Photo / Ahn Young-joon

أحد أفراد الأسرة يلقي بخط صيد عبر ثقب محفور في سطح نهر متجمد أثناء مسابقة صيد سمك السلمون المرقط في هواتشيون، كوريا الجنوبية.

أحد أفراد الأسرة يلقي بخط صيد عبر ثقب محفور في سطح نهر متجمد أثناء مسابقة صيد سمك السلمون المرقط في هواتشيون، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Ahn Young-joon

أحد أفراد الأسرة يلقي بخط صيد عبر ثقب محفور في سطح نهر متجمد أثناء مسابقة صيد سمك السلمون المرقط في هواتشيون، كوريا الجنوبية.

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