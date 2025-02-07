الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من حافلة لدى وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس.