https://sarabic.ae/20250207/نتنياهو-غيرنا-وجه-الشرق-الأوسط-وإقامة-دولة-فلسطينية-أمر-مستحيل--1097551405.html
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الخميس، إن إقامة دولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول أمر مستحيل". 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T00:07+0000
2025-02-07T00:07+0000
2025-02-07T00:13+0000
غزة
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
إقامة دولة فلسطينية
العالم
طوفان الأقصى
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وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها القناة 14 الإسرائيلية، "هل تعلمون كانت هناك دولة فلسطينية، أطلق عليها اسم غزة. وكانت غزة، بقيادة حماس، دولة فلسطينية، وانظروا ماذا حدث ـ أكبر مذبحة منذ المحرقة".ولفت إلى أن هناك دائما سلطات سيادية ستظل في أيدي إسرائيل، مثل السلطة الأكثر أهمية وهي الأمن". مضيفًا "نحن لا ننقل هذه السلطة إلى أي شخص آخر، ولن أفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر".ولفت إلى أنه كانت هناك مقترحات بتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة، ولكنه يفضل اقتراح ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة الحكم في غزة.وكشف، "في لبنان، تم انتخاب رئيس جديد، وما كان ذلك ليحدث لو كان نصر الله على قيد الحياة. في سوريا، سقط بشار الأسد، وما كان ذلك ليجدث لو لم نوجه هذه الضربة الحاسمة لحزب الله، والتي أصابت أيضًا معظم صواريخه".
https://sarabic.ae/20250206/بسبب-إسرائيل-ترامب-يوقع-مرسوما-يقضي-بفرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-1097551200.html
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غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إقامة دولة فلسطينية, العالم, طوفان الأقصى
غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إقامة دولة فلسطينية, العالم, طوفان الأقصى
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل
00:07 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 00:13 GMT 07.02.2025)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الخميس، إن إقامة دولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول أمر مستحيل".
وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها القناة
14 الإسرائيلية، "هل تعلمون كانت هناك دولة فلسطينية، أطلق عليها اسم غزة. وكانت غزة، بقيادة حماس، دولة فلسطينية، وانظروا ماذا حدث ـ أكبر مذبحة منذ المحرقة".
وتابع قائلا، "إقامة دولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول يشكل جائزة ضخمة للإرهاب. وهو انتصار ضخم ليس لحماس فحسب، بل ولإيران أيضاً، وهزيمة ضخمة لنا ولشركائنا".
ولفت إلى أن هناك دائما سلطات سيادية ستظل في أيدي إسرائيل، مثل السلطة الأكثر أهمية وهي الأمن". مضيفًا "نحن لا ننقل هذه السلطة إلى أي شخص آخر، ولن أفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر".
ولفت إلى أنه كانت هناك مقترحات بتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة، ولكنه يفضل اقتراح ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة الحكم في غزة.
وواصل نتنياهو، "لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط. لقد كسرنا المحور الإيراني، ولم نستأصله بعد، فهو لا يزال موجودًا ولكنه تضرر وانكسر، والآن يتيح لنا فرصًا".
وكشف، "في لبنان، تم انتخاب رئيس جديد، وما كان ذلك ليحدث لو كان نصر الله على قيد الحياة. في سوريا، سقط بشار الأسد، وما كان ذلك ليجدث لو لم نوجه هذه الضربة الحاسمة لحزب الله، والتي أصابت أيضًا معظم صواريخه".