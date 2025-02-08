https://sarabic.ae/20250208/بيع-آلة-موسيقية-بسعر-خيالي-خلال-مزاد-في-نيويورك-1097592290.html

بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك

بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك

سبوتنيك عربي

اشترى شخص مجهول، كمانا نادرا من طراز "ستراديفاريوس"، صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714 خلال "عصره الذهبي"، بسعر 11,3 مليون دولار، خلال مزاد علني أقيم الجمعة في... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T12:35+0000

2025-02-08T12:35+0000

2025-02-08T12:35+0000

مجتمع

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وصرحت رئيسة دار "سوذبيز" في القارة الأمريكية، ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان، أن "هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية"، مضيفة: "لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين".ويحمل السعر القياسي كمان آخر هو "ليدي بلانت" بيع عام 2011 لقاء 15,9 مليون دولار، حسبما ذكرته "العربية".وقالت دار "سوذبيز" للمزادات إن "ما يجعل يواكيم-ما ستراديفاريوس مدهشا هو صوته الاستثنائي والغني والعميق".وكان الكمان في السابق مملوكا لجوزف يواكيم، أحد أكثر عازفي الكمان تأثيرا في القرن التاسع عشر، والذي اشتهر بتعاونه مع مؤلفين موسيقيين من أمثال يوهانس برامز.النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة

https://sarabic.ae/20250111/قبل-500-عام-الكشف-عن-لحن-موسيقي-نادر-في-دولة-أوروبية-1096684254.html

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