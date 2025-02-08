https://sarabic.ae/20250208/بيع-آلة-موسيقية-بسعر-خيالي-خلال-مزاد-في-نيويورك-1097592290.html
بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك
بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك
سبوتنيك عربي
اشترى شخص مجهول، كمانا نادرا من طراز "ستراديفاريوس"، صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714 خلال "عصره الذهبي"، بسعر 11,3 مليون دولار، خلال مزاد علني أقيم الجمعة في... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T12:35+0000
2025-02-08T12:35+0000
2025-02-08T12:35+0000
مجتمع
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وصرحت رئيسة دار "سوذبيز" في القارة الأمريكية، ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان، أن "هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية"، مضيفة: "لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين".ويحمل السعر القياسي كمان آخر هو "ليدي بلانت" بيع عام 2011 لقاء 15,9 مليون دولار، حسبما ذكرته "العربية".وقالت دار "سوذبيز" للمزادات إن "ما يجعل يواكيم-ما ستراديفاريوس مدهشا هو صوته الاستثنائي والغني والعميق".وكان الكمان في السابق مملوكا لجوزف يواكيم، أحد أكثر عازفي الكمان تأثيرا في القرن التاسع عشر، والذي اشتهر بتعاونه مع مؤلفين موسيقيين من أمثال يوهانس برامز.النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
https://sarabic.ae/20250111/قبل-500-عام-الكشف-عن-لحن-موسيقي-نادر-في-دولة-أوروبية-1096684254.html
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منوعات
بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك
اشترى شخص مجهول، كمانا نادرا من طراز "ستراديفاريوس"، صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714 خلال "عصره الذهبي"، بسعر 11,3 مليون دولار، خلال مزاد علني أقيم الجمعة في نيويورك، وهو ثالث أعلى سعر تُباع به آلة موسيقية، على ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.
وصرحت رئيسة دار "سوذبيز" في القارة الأمريكية، ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان، أن "هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية"، مضيفة: "لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين".
وبيع هذا الكمان المعروف بصوته الاستثنائي والمسمى "يواكيم ما ستراديفاريوس" تيمنا بمالكيه السابقين، بسعر يشكل ثالث أعلى مبلغ تُباع به آلة موسيقية في مزاد.
ويحمل السعر القياسي كمان آخر هو "ليدي بلانت" بيع عام 2011 لقاء 15,9 مليون دولار، حسبما ذكرته "العربية
".
وقالت دار "سوذبيز" للمزادات إن "ما يجعل يواكيم-ما ستراديفاريوس مدهشا هو صوته الاستثنائي والغني والعميق".
وكانت هذه الآلة مملوكة لعازف الكمان سي-هون ما، قبل أن يمنحها لمعهد نيو إنغلاند الموسيقي، في بوسطن، حيث تلقى دراسته، شرط أن يبيعها يوما ما لتمويل منح دراسية.
وكان الكمان في السابق مملوكا لجوزف يواكيم، أحد أكثر عازفي الكمان تأثيرا في القرن التاسع عشر، والذي اشتهر بتعاونه مع مؤلفين موسيقيين من أمثال يوهانس برامز.