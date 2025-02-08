تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250208/تصويت-هل-تعتقد-أن-تشكيل-حكومة-جديدة-في-لبنان-سيؤثر-إيجابا-على-استقرار-البلاد-والمنطقة؟--1097595762.html
تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟
تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟
سبوتنيك عربي
انتخب مجلس النواب اللبناني، يوم 9 يناير، كانون الثاني الفائت، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان. ووقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، اليوم السبت، ثلاثة مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.وجاء في مرسوم تشكيل الحكومة الذي تلاه أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، أن "رئيس الجمهورية... وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: المادة الأولى عين السادة؛ نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء... طارق متري نائبا لرئيس مجلس الوزراء... ميشال منسّى وزيرًا للدفاع الوطني... يوسف رجّي وزيرًا للخارجية والمغتربين... أحمد الحجار وزيرًا للداخلية والبلديات".
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟

16:24 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
انتخب مجلس النواب اللبناني، يوم 9 يناير، كانون الثاني الفائت، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان.
ووقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، اليوم السبت، ثلاثة مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.
وجاء في مرسوم تشكيل الحكومة الذي تلاه أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، أن "رئيس الجمهورية... وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: المادة الأولى عين السادة؛ نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء... طارق متري نائبا لرئيس مجلس الوزراء... ميشال منسّى وزيرًا للدفاع الوطني... يوسف رجّي وزيرًا للخارجية والمغتربين... أحمد الحجار وزيرًا للداخلية والبلديات".

برأيك ... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟

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