https://sarabic.ae/20250208/تصويت-هل-تعتقد-أن-تشكيل-حكومة-جديدة-في-لبنان-سيؤثر-إيجابا-على-استقرار-البلاد-والمنطقة؟--1097595762.html
تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟
تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟
سبوتنيك عربي
انتخب مجلس النواب اللبناني، يوم 9 يناير، كانون الثاني الفائت، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T16:24+0000
2025-02-08T16:24+0000
2025-02-08T16:24+0000
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وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان. ووقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، اليوم السبت، ثلاثة مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.وجاء في مرسوم تشكيل الحكومة الذي تلاه أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، أن "رئيس الجمهورية... وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: المادة الأولى عين السادة؛ نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء... طارق متري نائبا لرئيس مجلس الوزراء... ميشال منسّى وزيرًا للدفاع الوطني... يوسف رجّي وزيرًا للخارجية والمغتربين... أحمد الحجار وزيرًا للداخلية والبلديات".
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟
انتخب مجلس النواب اللبناني، يوم 9 يناير، كانون الثاني الفائت، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان.
ووقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، اليوم السبت، ثلاثة مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.
وجاء في مرسوم تشكيل الحكومة الذي تلاه أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، أن "رئيس الجمهورية... وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي: المادة الأولى عين السادة؛ نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء... طارق متري نائبا لرئيس مجلس الوزراء... ميشال منسّى وزيرًا للدفاع الوطني... يوسف رجّي وزيرًا للخارجية والمغتربين... أحمد الحجار وزيرًا للداخلية والبلديات".
برأيك ... هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان سيؤثر إيجابا على استقرار البلاد والمنطقة؟