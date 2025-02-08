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https://sarabic.ae/20250208/رونالدو-يشعل-المدرجات-برقصة-العرضة-السعودية-احتفالا-بهدفه-فيديو-1097584357.html
رونالدو يشعل المدرجات برقصة العرضة السعودية احتفالا بهدفه... فيديو
رونالدو يشعل المدرجات برقصة العرضة السعودية احتفالا بهدفه... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بهدفه بطريقة مميزة خلال مباراة النصر والفيحاء، التي أقيمت أمس... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T07:44+0000
2025-02-08T07:44+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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سجل قائد النصر هدفا بتسديدة داخل منطقة الجزاء، مساهما في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة احتفاله مع زملائه قبل أن يؤدي رقصة العرضة السعودية أمام الجماهير، في مشهد لقي إشادة واسعة من المشجعين.ورفع رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، رصيده إلى 18 مساهمة تهديفية في دوري "روشن" هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليواصل تألقه مع الفريق.
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رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, منوعات, الأخبار

رونالدو يشعل المدرجات برقصة العرضة السعودية احتفالا بهدفه... فيديو

07:44 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Samah Zidan
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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بهدفه بطريقة مميزة خلال مباراة النصر والفيحاء، التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل قائد النصر هدفا بتسديدة داخل منطقة الجزاء، مساهما في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة احتفاله مع زملائه قبل أن يؤدي رقصة العرضة السعودية أمام الجماهير، في مشهد لقي إشادة واسعة من المشجعين.
ورفع رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، رصيده إلى 18 مساهمة تهديفية في دوري "روشن" هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليواصل تألقه مع الفريق.
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