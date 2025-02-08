https://sarabic.ae/20250208/لليوم-الثالث-على-التوالي-اشتباكات-عنيفة-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1097592115.html

لليوم الثالث على التوالي... اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية

لليوم الثالث على التوالي... اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية

سبوتنيك عربي

ماتزال تُسمع أصوات اشتباكات، لليوم الثالث على التوالي، بين قوات سورية تابعة لإدارة العمليات العسكرية مع عشائر منطقة الهرمل اللبنانية في منطقة القصير على الحدود... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T12:33+0000

2025-02-08T12:33+0000

2025-02-08T12:33+0000

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مصدر محلي قال لـ"سبوتنيك"، إن أصوات الانفجارات التي تسمع في ريف حمص الغربي، ناجمة عن قصف صاروخي متبادل تشهده المنطقة بين القوات السورية التابعة لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" من جهة وعشائر في منطقة الهرمل اللبنانية من الجهة الأخرى، حيث دفعت الأولى بتعزيزات عسكرية باتجاه قرى وبلدات أكوم وحاويك و جرماش بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.وفي وقت لاحق، شهدت المنطقة عملية تبادل بين الطرفين بإشراف الصليب الأحمر اللبناني على معبر جوسية القاع، حيث أفرجت القوات السورية عن عدد من العوائل التي اعتقلتها في منطقة القصير، مقابل الإفراج عن عناصرها الإثنين وتسليم جثة آخر قتل خلال الاشتباكات التي مازالت مستمرة إلى اليوم.

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك