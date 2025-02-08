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لليوم الثالث على التوالي... اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية
لليوم الثالث على التوالي... اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
ماتزال تُسمع أصوات اشتباكات، لليوم الثالث على التوالي، بين قوات سورية تابعة لإدارة العمليات العسكرية مع عشائر منطقة الهرمل اللبنانية في منطقة القصير على الحدود... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T12:33+0000
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مصدر محلي قال لـ"سبوتنيك"، إن أصوات الانفجارات التي تسمع في ريف حمص الغربي، ناجمة عن قصف صاروخي متبادل تشهده المنطقة بين القوات السورية التابعة لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" من جهة وعشائر في منطقة الهرمل اللبنانية من الجهة الأخرى، حيث دفعت الأولى بتعزيزات عسكرية باتجاه قرى وبلدات أكوم وحاويك و جرماش بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.وفي وقت لاحق، شهدت المنطقة عملية تبادل بين الطرفين بإشراف الصليب الأحمر اللبناني على معبر جوسية القاع، حيث أفرجت القوات السورية عن عدد من العوائل التي اعتقلتها في منطقة القصير، مقابل الإفراج عن عناصرها الإثنين وتسليم جثة آخر قتل خلال الاشتباكات التي مازالت مستمرة إلى اليوم.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

لليوم الثالث على التوالي... اشتباكات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية

12:33 GMT 08.02.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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ماتزال تُسمع أصوات اشتباكات، لليوم الثالث على التوالي، بين قوات سورية تابعة لإدارة العمليات العسكرية مع عشائر منطقة الهرمل اللبنانية في منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.
مصدر محلي قال لـ"سبوتنيك"، إن أصوات الانفجارات التي تسمع في ريف حمص الغربي، ناجمة عن قصف صاروخي متبادل تشهده المنطقة بين القوات السورية التابعة لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" من جهة وعشائر في منطقة الهرمل اللبنانية من الجهة الأخرى، حيث دفعت الأولى بتعزيزات عسكرية باتجاه قرى وبلدات أكوم وحاويك و جرماش بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

وأضاف المصدر، أن الساعات القليلة الماضي سجلت مقتل 4 مسلحين وإصابة آخرين في صفوف إدارة العمليات العسكرية السورية، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في مدينة حمص وسط سوريا، التي قامت بدورها باعتقال أكثر من 20 شخصا من أهالي القصير واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح يوم الخميس الفائت، بين عشائر لبنانية مع مسلحين سوريين، وذلك بعد قيام القوات السورية باقتحام عدة بلدات على الحدود السورية اللبنانية، حيث تمكنت عشائر المنطقة من قتل مسلح وأسر اثنين آخرين.

وفي وقت لاحق، شهدت المنطقة عملية تبادل بين الطرفين بإشراف الصليب الأحمر اللبناني على معبر جوسية القاع، حيث أفرجت القوات السورية عن عدد من العوائل التي اعتقلتها في منطقة القصير، مقابل الإفراج عن عناصرها الإثنين وتسليم جثة آخر قتل خلال الاشتباكات التي مازالت مستمرة إلى اليوم.
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