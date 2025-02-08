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هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
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مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
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https://sarabic.ae/20250208/مشهد-نادرمياه-حمراء-تغزو-نهرا-في-الأرجنتين-وتسبب-قلقا-واسعا-فيديو-1097590213.html
مشهد نادر...مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين وتسبب قلقا واسعا... فيديو
مشهد نادر...مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين وتسبب قلقا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات مذهلة من طائرة دون طيار، لونًا قرمزيًا مذهلاً ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا، في الأرجنتين في مشهد يشبه "مجرى دمويا". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T11:28+0000
2025-02-08T11:53+0000
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وتبين المشاهد لونا غريبا للمجرى المائي وأصبحت المياه تشبه الدماء التي تسيل، وذلك عبر لقطات جوية من طائرة مسيرة في الأرجنتين.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.ونقلت صحيفة "باغينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية".
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نادي الفيديو, العالم

مشهد نادر...مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين وتسبب قلقا واسعا... فيديو

11:28 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 11:53 GMT 08.02.2025)
© Photo / Social Media Imagesمجرى مائي يصب في نهر ريو دي لا بلاتا، الأرجنتين
مجرى مائي يصب في نهر ريو دي لا بلاتا، الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أظهرت لقطات مذهلة من طائرة دون طيار، لونًا قرمزيًا مذهلاً ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا، في الأرجنتين في مشهد يشبه "مجرى دمويا".
وتبين المشاهد لونا غريبا للمجرى المائي وأصبحت المياه تشبه الدماء التي تسيل، وذلك عبر لقطات جوية من طائرة مسيرة في الأرجنتين.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.
وأعرب السكان في المنطقة عن مخاوفهم من كون تغير لون النهر ناجما عن تلوثه.
ونقلت صحيفة "باغينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية".
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