https://sarabic.ae/20250208/مشهد-نادرمياه-حمراء-تغزو-نهرا-في-الأرجنتين-وتسبب-قلقا-واسعا-فيديو-1097590213.html
مشهد نادر...مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين وتسبب قلقا واسعا... فيديو
مشهد نادر...مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين وتسبب قلقا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات مذهلة من طائرة دون طيار، لونًا قرمزيًا مذهلاً ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا، في الأرجنتين في مشهد يشبه "مجرى دمويا". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T11:28+0000
2025-02-08T11:28+0000
2025-02-08T11:53+0000
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وتبين المشاهد لونا غريبا للمجرى المائي وأصبحت المياه تشبه الدماء التي تسيل، وذلك عبر لقطات جوية من طائرة مسيرة في الأرجنتين.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.ونقلت صحيفة "باغينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
مشهد نادر...مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين وتسبب قلقا واسعا... فيديو
11:28 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 11:53 GMT 08.02.2025)
أظهرت لقطات مذهلة من طائرة دون طيار، لونًا قرمزيًا مذهلاً ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر ريو دي لا بلاتا، في الأرجنتين في مشهد يشبه "مجرى دمويا".
وتبين المشاهد لونا غريبا للمجرى المائي وأصبحت المياه تشبه الدماء التي تسيل، وذلك عبر لقطات جوية من طائرة مسيرة في الأرجنتين.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.
وأعرب السكان في المنطقة عن مخاوفهم من كون تغير لون النهر ناجما عن تلوثه.
ونقلت صحيفة "باغينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية".