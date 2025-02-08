مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية
11:23 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 08.02.2025)
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم مصر
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
تابعنا عبر
أعربت مصر، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بسيادة المملكة وأمنها واستقرارها.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية:
هذه التصريحات غير المسئولة والمرفوضة، تحرض ضد المملكة، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بسيادتها.
February 8, 2025
وأضافت الخارجية المصرية أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت أن مصر ترفض بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة، والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.
ترامب : السعودية لا تسعى لإقامة دولة فلسطينية— سيف الدرعي (@saif_aldareei) February 7, 2025
الخارجة السعودية : نرفض تهجير الفلسطينيين ونطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
ترامب : يجب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والإردن
مصر الإردن : نرفض فكرة تهجيير الفلسطينيين
نتنياهو : يجب على السعودية استضافة اهل غزه على اراضيها بما انها تملك… pic.twitter.com/2iWgYFtsfx
وشدد البيان على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، تعد تجاوزا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وعلى سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.
كما أكد البيان وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
وكان وزير الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".