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مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية
مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية
سبوتنيك عربي
أعربت مصر، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بسيادة المملكة وأمنها... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T11:23+0000
2025-02-08T11:52+0000
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وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية:وأضافت الخارجية المصرية أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وشدد البيان على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، تعد تجاوزا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وعلى سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.كما أكد البيان وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.وكان وزير الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
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مصر, السعودية, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر, السعودية, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية

11:23 GMT 08.02.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 08.02.2025)
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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أعربت مصر، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بسيادة المملكة وأمنها واستقرارها.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية:

هذه التصريحات غير المسئولة والمرفوضة، تحرض ضد المملكة، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بسيادتها.

وأضافت الخارجية المصرية أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت أن مصر ترفض بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة، والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.
وشدد البيان على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، تعد تجاوزا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وعلى سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.
كما أكد البيان وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
وكان وزير الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
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