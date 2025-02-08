https://sarabic.ae/20250208/مصر-تدين-بشدة-التصريحات-الإسرائيلية-المسيئة-للمملكة-العربية-السعودية---عاجل-1097589920.html

مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية

مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية

سبوتنيك عربي

أعربت مصر، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بسيادة المملكة وأمنها... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

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وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية:وأضافت الخارجية المصرية أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وشدد البيان على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، تعد تجاوزا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وعلى سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.كما أكد البيان وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.وكان وزير الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".

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مصر, السعودية, إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار