الذكاء الاصطناعي يحيي السينما في ملصقات أفلام عالمية

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
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الذكاء الاصطناعي يحيي السينما في ملصقات أفلام عالمية
الذكاء الاصطناعي يحيي السينما في ملصقات أفلام عالمية
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور صممها الذكاء الاصطناعي لملصقات أفلام شهيرة مستوحاة من كبار الفنانين العالميين، وتحيي عالم السينما بطريقة مبتكرة ومميزة. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الذكاء الاصطناعي يحيي السينما في ملصقات أفلام عالمية

09:52 GMT 08.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور صممها الذكاء الاصطناعي لملصقات أفلام شهيرة مستوحاة من كبار الفنانين العالميين، وتحيي عالم السينما بطريقة مبتكرة ومميزة.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق إيفان بيليبين لفيلم "هالك ضد سوبرمان"

ملصق إيفان بيليبين لفيلم &quot;هالك ضد سوبرمان&quot; - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق إيفان بيليبين لفيلم "هالك ضد سوبرمان"

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق موديلاني لفيلم "حرب النجوم"

ملصق موديلاني لفيلم &quot;حرب النجوم&quot; - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق موديلاني لفيلم "حرب النجوم"

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق بيكاسو لفيلم "باتمان"

ملصق بيكاسو لفيلم &quot;باتمان&quot; - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق بيكاسو لفيلم "باتمان"

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق ألفونسو موخا لفيلم "الغريزة الأساسية"

ملصق ألفونسو موخا لفيلم &quot;الغريزة الأساسية&quot; - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق ألفونسو موخا لفيلم "الغريزة الأساسية"

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق بوتيتشيلي لفيلم "غودزيلا"

ملصق بوتيتشيلي لفيلم &quot;غودزيلا&quot; - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق بوتيتشيلي لفيلم "غودزيلا"

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق دالي لفيلم "هاري بوتر والحجرة السرية"

ملصق دالي لفيلم &quot;هاري بوتر والحجرة السرية&quot; - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق دالي لفيلم "هاري بوتر والحجرة السرية"

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق تولوز لوتريك لفيلم "الحديقة الجوراسية"

ملصق تولوز لوتريك لفيلم &quot;الحديقة الجوراسية&quot; - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

ملصق تولوز لوتريك لفيلم "الحديقة الجوراسية"

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