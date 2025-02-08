الذكاء الاصطناعي يحيي السينما في ملصقات أفلام عالمية

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ملصق إيفان بيليبين لفيلم "هالك ضد سوبرمان"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق إيفان بيليبين لفيلم "هالك ضد سوبرمان"
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق موديلاني لفيلم "حرب النجوم"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق موديلاني لفيلم "حرب النجوم"
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق بيكاسو لفيلم "باتمان"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق بيكاسو لفيلم "باتمان"
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق ألفونسو موخا لفيلم "الغريزة الأساسية"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق ألفونسو موخا لفيلم "الغريزة الأساسية"
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق بوتيتشيلي لفيلم "غودزيلا"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق بوتيتشيلي لفيلم "غودزيلا"
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق دالي لفيلم "هاري بوتر والحجرة السرية"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق دالي لفيلم "هاري بوتر والحجرة السرية"
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق تولوز لوتريك لفيلم "الحديقة الجوراسية"
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
ملصق تولوز لوتريك لفيلم "الحديقة الجوراسية"