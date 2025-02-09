https://sarabic.ae/20250209/إيران-ترد-رسميا-على-أنباء-استقالة-الرئيس-مسعود-بزشكيان-1097607947.html

إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان

إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان

سبوتنيك عربي

ردت الحكومة الإيرانية على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من منصبه. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

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ونفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، تلك الشائعات، قائلة إن "الإدارة تقوم بأنشطتها بكامل قوتها".وقالت مهاجراني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، مساء أمس السبت: "في الحقيقة، بعض الشائعات لا تستحق حتى الرد عليها".وواصلت المتحدثة: "بينما يتحدث بعض الأفراد عن استقالة الرئيس لتحقيق أهداف خاصة، افتتح مسعود بزشكيان اليوم العديد من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة جيروفت"، في إشارة إلى زيارة بزشكيان التي استمرت يوما واحدا إلى المدينة الواقعة في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، أمس السبت.وأضافت مهاجراني أن "كل هذا يدل على عزم الإدارة القوي على معالجة القضايا القائمة، ودفع عجلة التنمية في البلاد".

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