https://sarabic.ae/20250209/إيران-ترد-رسميا-على-أنباء-استقالة-الرئيس-مسعود-بزشكيان-1097607947.html
إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
سبوتنيك عربي
ردت الحكومة الإيرانية على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من منصبه. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T10:31+0000
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ونفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، تلك الشائعات، قائلة إن "الإدارة تقوم بأنشطتها بكامل قوتها".وقالت مهاجراني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، مساء أمس السبت: "في الحقيقة، بعض الشائعات لا تستحق حتى الرد عليها".وواصلت المتحدثة: "بينما يتحدث بعض الأفراد عن استقالة الرئيس لتحقيق أهداف خاصة، افتتح مسعود بزشكيان اليوم العديد من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة جيروفت"، في إشارة إلى زيارة بزشكيان التي استمرت يوما واحدا إلى المدينة الواقعة في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، أمس السبت.وأضافت مهاجراني أن "كل هذا يدل على عزم الإدارة القوي على معالجة القضايا القائمة، ودفع عجلة التنمية في البلاد".
https://sarabic.ae/20250124/الرئيس-الإيراني-طهران-وموسكو-لن-تقبلا-بالمطالب-المبالغ-فيها-من-الأعداء-1097121873.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
ردت الحكومة الإيرانية على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من منصبه.
ونفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، تلك الشائعات، قائلة إن "الإدارة تقوم بأنشطتها بكامل قوتها".
وقالت مهاجراني في تصريحات لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا"، مساء أمس السبت: "في الحقيقة، بعض الشائعات لا تستحق حتى الرد عليها".
وأضافت أن "إدارة بزشكيان تواصل أنشطتها بكامل قوتها لمعالجة القضايا التي يواجهها الشعب، وحل مشاكله".
وواصلت المتحدثة: "بينما يتحدث بعض الأفراد عن استقالة الرئيس لتحقيق أهداف خاصة، افتتح مسعود بزشكيان اليوم العديد من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة جيروفت"، في إشارة إلى زيارة بزشكيان التي استمرت يوما واحدا إلى المدينة الواقعة في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، أمس السبت.
وأضافت مهاجراني أن "كل هذا يدل على عزم الإدارة القوي على معالجة القضايا القائمة، ودفع عجلة التنمية في البلاد".