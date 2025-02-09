إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250209/إيران-ترد-رسميا-على-أنباء-استقالة-الرئيس-مسعود-بزشكيان-1097607947.html
إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
سبوتنيك عربي
ردت الحكومة الإيرانية على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من منصبه. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T10:31+0000
2025-02-09T10:31+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657238_0:104:2200:1342_1920x0_80_0_0_7d61da13b664cd54c481033ac0aea9fd.jpg
ونفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، تلك الشائعات، قائلة إن "الإدارة تقوم بأنشطتها بكامل قوتها".وقالت مهاجراني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، مساء أمس السبت: "في الحقيقة، بعض الشائعات لا تستحق حتى الرد عليها".وواصلت المتحدثة: "بينما يتحدث بعض الأفراد عن استقالة الرئيس لتحقيق أهداف خاصة، افتتح مسعود بزشكيان اليوم العديد من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة جيروفت"، في إشارة إلى زيارة بزشكيان التي استمرت يوما واحدا إلى المدينة الواقعة في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، أمس السبت.وأضافت مهاجراني أن "كل هذا يدل على عزم الإدارة القوي على معالجة القضايا القائمة، ودفع عجلة التنمية في البلاد".
https://sarabic.ae/20250124/الرئيس-الإيراني-طهران-وموسكو-لن-تقبلا-بالمطالب-المبالغ-فيها-من-الأعداء-1097121873.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657238_137:0:2064:1445_1920x0_80_0_0_0fa17cd4ad76f88aa08deb8694919142.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران ترد رسميا على أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان

10:31 GMT 09.02.2025
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
© AP Photo
تابعنا عبر
ردت الحكومة الإيرانية على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من منصبه.
ونفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، تلك الشائعات، قائلة إن "الإدارة تقوم بأنشطتها بكامل قوتها".
وقالت مهاجراني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، مساء أمس السبت: "في الحقيقة، بعض الشائعات لا تستحق حتى الرد عليها".
وأضافت أن "إدارة بزشكيان تواصل أنشطتها بكامل قوتها لمعالجة القضايا التي يواجهها الشعب، وحل مشاكله".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
الرئيس الإيراني: طهران وموسكو لن تقبلا بالمطالب المبالغ فيها من الأعداء
24 يناير, 17:43 GMT
وواصلت المتحدثة: "بينما يتحدث بعض الأفراد عن استقالة الرئيس لتحقيق أهداف خاصة، افتتح مسعود بزشكيان اليوم العديد من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة جيروفت"، في إشارة إلى زيارة بزشكيان التي استمرت يوما واحدا إلى المدينة الواقعة في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، أمس السبت.
وأضافت مهاجراني أن "كل هذا يدل على عزم الإدارة القوي على معالجة القضايا القائمة، ودفع عجلة التنمية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала