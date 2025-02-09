جراء الولادة.. وفاة ممثلة عربية شهيرة
© Photo / Unsplash/ Anastasiia Chepinska امرأة حامل
© Photo / Unsplash/ Anastasiia Chepinska
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غيب الموت، اليوم الأحد، ممثلة عربية شهيرة، بعد أيام من دخولها المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف حملها.
ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنانة السورية، إنجي مراد، التي رحلت عن عالمنا عن عمر 33 عاما.
وأعلنت والدة الفنانة السورية، إنجي مراد، عبر مواقع التواصل عن وفاة ابنتها، كما نعاها زوجها، سامر حقي، بهذه الكلمات: "بقلب مليء بالألم والحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، التي راحت وتركتني مكسور القلب".
تفاصيل وفاة الفنانة #إنجي_مراد.. توقعت موتها قبل أيامhttps://t.co/dymlPNssDe pic.twitter.com/pcYbkwjy5Q— kuwait24_ (@kuwait24_news) February 9, 2025
وفاة الفنانة السورية #إنجي_مراد عن عمر يناهز 33 عاما بعد صراع مع المرض.. وقبل فاتها بأيام تنبأت برحيلها من خلال منشور عبر فيس بوك: "أنا عم احتضر سامحوني"— مجلة سيدتي (@sayidatynet) February 9, 2025
للتفاصيل: https://t.co/uAB8gTTzo7 pic.twitter.com/W37DT43fEC
وكانت إنجي مراد كتبت قبل أيام عبر "السوشيال ميديا" أنها "تحتضر" على حد تعبيرها، فيما ناشد زوجها الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، وأكد أن حالتها خطيرة بين الحياة والموت.
5 مارس 2023, 08:29 GMT
وبدأت إنجي مراد مشوارها من خلال مسابقة ملكة جمال آسيا لعام 2017، ومن بوابة مسابقات الجمال اقتحمت عالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".