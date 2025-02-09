جراء الولادة.. وفاة ممثلة عربية شهيرة

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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250209/جراء-الولادة-وفاة-ممثلة-عربية-شهيرة-1097612425.html
جراء الولادة.. وفاة ممثلة عربية شهيرة
جراء الولادة.. وفاة ممثلة عربية شهيرة
سبوتنيك عربي
غيب الموت، اليوم الأحد، ممثلة عربية شهيرة، بعد أيام من دخولها المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف حملها. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T13:24+0000
2025-02-09T13:24+0000
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ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنانة السورية، إنجي مراد، التي رحلت عن عالمنا عن عمر 33 عاما.وأعلنت والدة الفنانة السورية، إنجي مراد، عبر مواقع التواصل عن وفاة ابنتها، كما نعاها زوجها، سامر حقي، بهذه الكلمات: "بقلب مليء بالألم والحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، التي راحت وتركتني مكسور القلب".وكانت إنجي مراد كتبت قبل أيام عبر "السوشيال ميديا" أنها "تحتضر" على حد تعبيرها، فيما ناشد زوجها الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، وأكد أن حالتها خطيرة بين الحياة والموت.وبدأت إنجي مراد مشوارها من خلال مسابقة ملكة جمال آسيا لعام 2017، ومن بوابة مسابقات الجمال اقتحمت عالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".
https://sarabic.ae/20230305/وفاة-الفنانة-المصرية-شريفة-فاضل-عن-عمر-ناهز-92-عاما-1074336544.html
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منوعات, أخبار سوريا اليوم
منوعات, أخبار سوريا اليوم

جراء الولادة.. وفاة ممثلة عربية شهيرة

13:24 GMT 09.02.2025
© Photo / Unsplash/ Anastasiia Chepinska امرأة حامل
امرأة حامل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Photo / Unsplash/ Anastasiia Chepinska
تابعنا عبر
غيب الموت، اليوم الأحد، ممثلة عربية شهيرة، بعد أيام من دخولها المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف حملها.
ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنانة السورية، إنجي مراد، التي رحلت عن عالمنا عن عمر 33 عاما.
وأعلنت والدة الفنانة السورية، إنجي مراد، عبر مواقع التواصل عن وفاة ابنتها، كما نعاها زوجها، سامر حقي، بهذه الكلمات: "بقلب مليء بالألم والحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، التي راحت وتركتني مكسور القلب".
وكانت إنجي مراد كتبت قبل أيام عبر "السوشيال ميديا" أنها "تحتضر" على حد تعبيرها، فيما ناشد زوجها الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، وأكد أن حالتها خطيرة بين الحياة والموت.
الفنانة المصرية، شريفة فاضل، بين الفنانين أحمد زكي وصلاح السعدني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
مجتمع
وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز 92 عاما
5 مارس 2023, 08:29 GMT
وبدأت إنجي مراد مشوارها من خلال مسابقة ملكة جمال آسيا لعام 2017، ومن بوابة مسابقات الجمال اقتحمت عالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".
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