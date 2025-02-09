https://sarabic.ae/20250209/قطارات-متطورة-الصين-تكشف-عن-أحدث-تقنيات-النقل-العام-فيديو-1097612576.html
"قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديو
"قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديو
سبوتنيك عربي
استعرضت مدينة ووهان الصينية، مجموعة من القطارات ذاتية القيادة التي تبدو وكأنها تطفو فوق المسارات. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T13:25+0000
2025-02-09T13:25+0000
2025-02-09T13:25+0000
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وتبين المشاهد القطارات المتطورة والتي تملك عربات ذات الأرضية الزجاجية التي تمنح الركاب تجربة فريدة، وكأنهم رحلة في المستقبل.تقع ووهان في مقاطعة هوبي وسط الصين، وهي حاضرة المقاطعة، تعتبر ووهان ميناء رئيسيا على نهر اليانغتسي، تحتضن مواطنين عددهم أكبر من سكان نيويورك أو لندن. تمثل هذه المدينة القوية مركزا للتصنيع والمال والنقل والتعليم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
"قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديو
استعرضت مدينة ووهان الصينية، مجموعة من القطارات ذاتية القيادة التي تبدو وكأنها تطفو فوق المسارات.
وتبين المشاهد القطارات المتطورة والتي تملك عربات ذات الأرضية الزجاجية التي تمنح الركاب تجربة فريدة، وكأنهم رحلة في المستقبل.
تقع ووهان في مقاطعة هوبي وسط الصين، وهي حاضرة المقاطعة، تعتبر ووهان ميناء رئيسيا على نهر اليانغتسي، تحتضن مواطنين عددهم أكبر من سكان نيويورك أو لندن. تمثل هذه المدينة القوية مركزا للتصنيع والمال والنقل والتعليم.