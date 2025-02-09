https://sarabic.ae/20250209/وزير-الخارجية-السوداني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-موسكو-بدعوة-من-لافروف-1097623928.html

وزير الخارجية السوداني يجري زيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من لافروف

وزير الخارجية السوداني يجري زيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من لافروف

سبوتنيك عربي

يبدأ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد الشريف، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو تستغرق 3 أيام. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T22:31+0000

2025-02-09T22:31+0000

2025-02-09T22:31+0000

أخبار السودان اليوم

وزير الخارجية السوداني

العالم العربي

روسيا

سيرغي لافروف

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الدوحة – سبوتنيك. وقال متحدث باسم الحكومة السودانية لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف يصل روسيا يوم 10 فبراير في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام".من جهته، قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي سراج، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الروسي لافروف، في جلسة مباحثات تتناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .ولفت إلى أن المباحثات ستتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما سيلتقي الوزير السوداني بوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وسيعقد الوزير السوداني أيضًا لقاءات بعدد من كبار المسؤولين بمجلس الدوما وعدد من المسؤولين بالحكومة الروسية.

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أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية السوداني, العالم العربي, روسيا, سيرغي لافروف