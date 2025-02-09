https://sarabic.ae/20250209/وزير-الخارجية-السوداني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-موسكو-بدعوة-من-لافروف-1097623928.html
وزير الخارجية السوداني يجري زيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من لافروف
وزير الخارجية السوداني يجري زيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من لافروف
سبوتنيك عربي
يبدأ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد الشريف، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو تستغرق 3 أيام. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T22:31+0000
2025-02-09T22:31+0000
2025-02-09T22:31+0000
أخبار السودان اليوم
وزير الخارجية السوداني
العالم العربي
روسيا
سيرغي لافروف
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الدوحة – سبوتنيك. وقال متحدث باسم الحكومة السودانية لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف يصل روسيا يوم 10 فبراير في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام".من جهته، قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي سراج، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الروسي لافروف، في جلسة مباحثات تتناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .ولفت إلى أن المباحثات ستتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما سيلتقي الوزير السوداني بوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وسيعقد الوزير السوداني أيضًا لقاءات بعدد من كبار المسؤولين بمجلس الدوما وعدد من المسؤولين بالحكومة الروسية.
https://sarabic.ae/20250209/السودان-يطرح-خارطة-طريق-للإعداد-لمرحلة-ما-بعد-الحرب-1097613500.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية السوداني, العالم العربي, روسيا, سيرغي لافروف
أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية السوداني, العالم العربي, روسيا, سيرغي لافروف
وزير الخارجية السوداني يجري زيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من لافروف
يبدأ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد الشريف، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو تستغرق 3 أيام.
الدوحة – سبوتنيك. وقال متحدث باسم الحكومة السودانية لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف يصل روسيا يوم 10 فبراير في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام".
وأوضح أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
من جهته، قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي سراج، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الروسي لافروف، في جلسة مباحثات تتناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .
ولفت إلى أن المباحثات ستتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي الوزير السوداني بوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وسيعقد الوزير السوداني أيضًا لقاءات بعدد من كبار المسؤولين بمجلس الدوما وعدد من المسؤولين بالحكومة الروسية.