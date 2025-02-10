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إعلام: مصر تمنح شركة روسية امتيازا بتروليا في منطقة استراتيجية
إعلام: مصر تمنح شركة روسية امتيازا بتروليا في منطقة استراتيجية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن موافقة مصر على منح شركة روسية امتيازا بتروليا في منطقة استراتيجية، وذلك بعد تقديم الأخيرة عرضا بأكثر من 20 مليون دولار. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-10T12:56+0000
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وأفادت مصادر رفيعة في تصريحات لصحيفة "المال" المصرية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة، منحت شركة "لوك أويل" الروسية حقوق استغلال امتياز "جنوب وادي السهل" البترولي، غرب خليج السويس، بالأمر المباشر.وآلية الأمر المباشر تختلف عن نظام المزايدات التقليدي، والتي تسمح للشركات بتقديم عروض متكاملة للحصول على مناطق امتياز محددة، يتم تقييمها من قبل الجهات المختصة، للقبول أو الرفض.وبحسب التقارير، فقد قدمت شركة "لوك أويل" الروسية للحكومة المصرية، عرضا يشمل ضخ استثمارات بقيمة 22.5 مليون دولار كحد أدنى، مع التزامها بحفر 6 آبار استكشافية موزعة على فترتي بحث واستكشاف.وجاء الاتفاق عقب لقاء عُقد بين وزير البترول المصري، طارق الملا، ونائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، إيفان رومانوفسكي.يشار إلى أن مناطق امتياز شركة "لوك أويل" الروسية في مصر تشمل مواقع عدة، منها منطقة مليحة في الصحراء الغربية، حيث تمتلك حصة 24% بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية، وكذلك منطقة غرب عش الملاحة وامتداداتها بالشراكة مع شركة "ثروة للبترول" المصرية بنسبة 50% لكل طرف.
https://sarabic.ae/20241119/مصر-تعلن-عن-تطور-هام-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-بالتعاون-مع-روسيا-فيديو-1094970420.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام: مصر تمنح شركة روسية امتيازا بتروليا في منطقة استراتيجية

12:56 GMT 10.02.2025
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كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن موافقة مصر على منح شركة روسية امتيازا بتروليا في منطقة استراتيجية، وذلك بعد تقديم الأخيرة عرضا بأكثر من 20 مليون دولار.
وأفادت مصادر رفيعة في تصريحات لصحيفة "المال" المصرية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة، منحت شركة "لوك أويل" الروسية حقوق استغلال امتياز "جنوب وادي السهل" البترولي، غرب خليج السويس، بالأمر المباشر.
وآلية الأمر المباشر تختلف عن نظام المزايدات التقليدي، والتي تسمح للشركات بتقديم عروض متكاملة للحصول على مناطق امتياز محددة، يتم تقييمها من قبل الجهات المختصة، للقبول أو الرفض.
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وبحسب التقارير، فقد قدمت شركة "لوك أويل" الروسية للحكومة المصرية، عرضا يشمل ضخ استثمارات بقيمة 22.5 مليون دولار كحد أدنى، مع التزامها بحفر 6 آبار استكشافية موزعة على فترتي بحث واستكشاف.
وجاء الاتفاق عقب لقاء عُقد بين وزير البترول المصري، طارق الملا، ونائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، إيفان رومانوفسكي.
يشار إلى أن مناطق امتياز شركة "لوك أويل" الروسية في مصر تشمل مواقع عدة، منها منطقة مليحة في الصحراء الغربية، حيث تمتلك حصة 24% بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية، وكذلك منطقة غرب عش الملاحة وامتداداتها بالشراكة مع شركة "ثروة للبترول" المصرية بنسبة 50% لكل طرف.
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