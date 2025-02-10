https://sarabic.ae/20250210/القوات-الروسية-تتقدم-على-عدد-من-المحاور-وتدمر-أهدافا-استراتيجية-للجيش-الأوكراني--1097634298.html

القوات الروسية تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافا استراتيجية للجيش الأوكراني

القوات الروسية تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافا استراتيجية للجيش الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قامت باستهداف التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، مشيرة إلى أنه تم تدمير أهداف استراتيجية... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T09:51+0000

2025-02-10T09:51+0000

2025-02-10T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة".وتابع بيان الدفاع: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية ودونيتسك، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا، ودبابتين ومركبتين مدرعتين قتاليتين وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاثة مستودعات ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية من طراز أنكلاو-إن".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 125 عسكريا، وعددا من المدافع، وناقلة جند مدرعة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250210/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097625535.html

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