غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250210/غابات-تتحول-لـجمر-أحمر-في-الأرجنتين-ونزوح-جماعي-للسكان-فيديو---1097641723.html
غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو
غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو
سبوتنيك عربي
حريق هائل في الأرجنتين يجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات في ريو نيجرو . 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T13:47+0000
2025-02-10T13:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104314/87/1043148775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18387093d441b3cc4b9fafc7319d6ddf.jpg
التهمت حرائق الغابات في منتزه ناهويل هوابي الوطني في الأرجنتين حتى الآن أكثر من 3500 هكتار.وذكرت إدارة المنتزه في بيان صحفي، أنه "بعد القيام بعدة طلعات استطلاعية، تم تحديث محيط الحريق بدقة أكبر، حيث قُدرت مساحة المنطقة المتضررة بـ3527 هكتارا".وأشارت إلى أن الدخان غطى المنطقة، وانتشر عبر الوديان المجاورة ومنع العمليات الجوية الخاصة بمكافحة الحرائق.ومنعت الظروف الجوية السيئة والرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104314/87/1043148775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b1a91350416f6121c6cf3bf4d6f98539.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو

13:47 GMT 10.02.2025
© Photo / Pixabay//jlujuroحريق ضخم (صورة أرشيفية)
حريق ضخم (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Photo / Pixabay//jlujuro
تابعنا عبر
حريق هائل في الأرجنتين يجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات في ريو نيجرو .
التهمت حرائق الغابات في منتزه ناهويل هوابي الوطني في الأرجنتين حتى الآن أكثر من 3500 هكتار.
وذكرت إدارة المنتزه في بيان صحفي، أنه "بعد القيام بعدة طلعات استطلاعية، تم تحديث محيط الحريق بدقة أكبر، حيث قُدرت مساحة المنطقة المتضررة بـ3527 هكتارا".
وأشارت إلى أن الدخان غطى المنطقة، وانتشر عبر الوديان المجاورة ومنع العمليات الجوية الخاصة بمكافحة الحرائق.
ومنعت الظروف الجوية السيئة والرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала