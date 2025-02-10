https://sarabic.ae/20250210/غابات-تتحول-لـجمر-أحمر-في-الأرجنتين-ونزوح-جماعي-للسكان-فيديو---1097641723.html
غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو
غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو
سبوتنيك عربي
حريق هائل في الأرجنتين يجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات في ريو نيجرو . 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T13:47+0000
2025-02-10T13:47+0000
2025-02-10T13:47+0000
مجتمع
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التهمت حرائق الغابات في منتزه ناهويل هوابي الوطني في الأرجنتين حتى الآن أكثر من 3500 هكتار.وذكرت إدارة المنتزه في بيان صحفي، أنه "بعد القيام بعدة طلعات استطلاعية، تم تحديث محيط الحريق بدقة أكبر، حيث قُدرت مساحة المنطقة المتضررة بـ3527 هكتارا".وأشارت إلى أن الدخان غطى المنطقة، وانتشر عبر الوديان المجاورة ومنع العمليات الجوية الخاصة بمكافحة الحرائق.ومنعت الظروف الجوية السيئة والرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
غابات تتحول لـ"جمر أحمر" في الأرجنتين ونزوح جماعي للسكان... فيديو
حريق هائل في الأرجنتين يجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات في ريو نيجرو .
التهمت حرائق الغابات في منتزه ناهويل هوابي الوطني في الأرجنتين حتى الآن أكثر من 3500 هكتار.
وذكرت إدارة المنتزه في بيان صحفي، أنه "بعد القيام بعدة طلعات استطلاعية، تم تحديث محيط الحريق بدقة أكبر، حيث قُدرت مساحة المنطقة المتضررة بـ3527 هكتارا".
وأشارت إلى أن الدخان غطى المنطقة، وانتشر عبر الوديان المجاورة ومنع العمليات الجوية الخاصة بمكافحة الحرائق.
ومنعت الظروف الجوية السيئة والرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة.