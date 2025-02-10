https://sarabic.ae/20250210/مندوب-روسيا-موسكو-مستعدة-لدراسة-موقف-أمريكا-حول-أوكرانيا-حال-صياغته-بشكل-صحيح-1097625040.html

مندوب روسيا: موسكو مستعدة لدراسة موقف أمريكا حول أوكرانيا حال صياغته بشكل صحيح

مندوب روسيا: موسكو مستعدة لدراسة موقف أمريكا حول أوكرانيا حال صياغته بشكل صحيح

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لدراسة موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بمجرد صياغته بشكل صحيح. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T03:20+0000

2025-02-10T03:20+0000

2025-02-10T03:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مندوب روسيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وأكد نيبينزيا أنه حتى الآن لم تسمع روسيا "سوى شعارات". لافتًا إلى أن موسكو منتبهة للغاية لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كييف ومنفتحة على الحوار.وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "عندما تصوغ الإدارة الجديدة وتقدم موقفًا واضحًا بشأن التسوية الأوكرانية، فسندرسه. في الوقت الحالي، لا نسمع سوى شعارات".وأوضح أن نهج روسيا لحل الأزمة معروف جيدًا، ومن حيث المبدأ، تم التعبير عنه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في يونيو/ حزيران 2024. وأنه "من المهم بالنسبة لنا أن نتحدث حصريًا عن اتفاقيات موثوقة وملزمة قانونًا. يجب أن تقضي على الأسباب الجذرية للصراع، وهي رفض الناتو الوفاء بالتزاماته بعدم التوسع شرقًا وانتهاك حقوق المواطنين الناطقين بالروسية الذين يعيشون في أوكرانيا، وكذلك تسجيل الحقائق الجديدة على الأرض".

https://sarabic.ae/20250210/مندوب-موسكو-عدم-شرعية-زيلينسكي-وحظره-للمحادثات-مع-روسيا-يمكن-أن-تعيقا-المفاوضات-1097624393.html

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