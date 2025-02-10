https://sarabic.ae/20250210/مندوب-روسيا-موسكو-مستعدة-لدراسة-موقف-أمريكا-حول-أوكرانيا-حال-صياغته-بشكل-صحيح-1097625040.html
مندوب روسيا: موسكو مستعدة لدراسة موقف أمريكا حول أوكرانيا حال صياغته بشكل صحيح
مندوب روسيا: موسكو مستعدة لدراسة موقف أمريكا حول أوكرانيا حال صياغته بشكل صحيح
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لدراسة موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بمجرد صياغته بشكل صحيح. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T03:20+0000
2025-02-10T03:20+0000
2025-02-10T03:42+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأكد نيبينزيا أنه حتى الآن لم تسمع روسيا "سوى شعارات". لافتًا إلى أن موسكو منتبهة للغاية لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كييف ومنفتحة على الحوار.وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "عندما تصوغ الإدارة الجديدة وتقدم موقفًا واضحًا بشأن التسوية الأوكرانية، فسندرسه. في الوقت الحالي، لا نسمع سوى شعارات".وأوضح أن نهج روسيا لحل الأزمة معروف جيدًا، ومن حيث المبدأ، تم التعبير عنه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في يونيو/ حزيران 2024. وأنه "من المهم بالنسبة لنا أن نتحدث حصريًا عن اتفاقيات موثوقة وملزمة قانونًا. يجب أن تقضي على الأسباب الجذرية للصراع، وهي رفض الناتو الوفاء بالتزاماته بعدم التوسع شرقًا وانتهاك حقوق المواطنين الناطقين بالروسية الذين يعيشون في أوكرانيا، وكذلك تسجيل الحقائق الجديدة على الأرض".
https://sarabic.ae/20250210/مندوب-موسكو-عدم-شرعية-زيلينسكي-وحظره-للمحادثات-مع-روسيا-يمكن-أن-تعيقا-المفاوضات-1097624393.html
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مندوب روسيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا: موسكو مستعدة لدراسة موقف أمريكا حول أوكرانيا حال صياغته بشكل صحيح
03:20 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 03:42 GMT 10.02.2025)
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لدراسة موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بمجرد صياغته بشكل صحيح.
واشنطن - سبوتنيك. وأكد نيبينزيا أنه حتى الآن لم تسمع روسيا "سوى شعارات". لافتًا إلى أن موسكو منتبهة للغاية لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كييف ومنفتحة على الحوار.
قال نيبينزيا في مقابلة مع "سبوتنيك"، "نراقب عن كثب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه. نحن منفتحون على الحوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل. أما بالنسبة للإشارات المحددة بشأن استئناف الاتصالات، بما في ذلك بشأن الوضع حول أوكرانيا، فلم نتلقها بعد".
وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "عندما تصوغ الإدارة الجديدة
وتقدم موقفًا واضحًا بشأن التسوية الأوكرانية، فسندرسه. في الوقت الحالي، لا نسمع سوى شعارات".
وأوضح أن نهج روسيا لحل الأزمة معروف جيدًا، ومن حيث المبدأ، تم التعبير عنه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في يونيو/ حزيران 2024. وأنه "من المهم بالنسبة لنا أن نتحدث حصريًا عن اتفاقيات موثوقة وملزمة قانونًا. يجب أن تقضي على الأسباب الجذرية للصراع، وهي رفض الناتو الوفاء بالتزاماته بعدم التوسع شرقًا وانتهاك حقوق المواطنين الناطقين بالروسية الذين يعيشون في أوكرانيا، وكذلك تسجيل الحقائق الجديدة على الأرض".