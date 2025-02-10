المدرعات الروسية الحديثة

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مركبة قتال للمشاة "بي إم بي 2 إم"
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مدرعة للإصلاح من طراز "بي إر إي إم 80"
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دبابة "تي 72 بي 3 إي" مزودة بشباك مضادة للألغام.
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دبابة "تي 72 بي 3 إي" مزودة بشباك مضادة للألغام.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
دبابة "تي 72 بي 3 إم" مزودة بشباك مضادة للألغام.
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دبابة "تي 72 بي 3 إم" مزودة بشباك مضادة للألغام.
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دبابة من طراز "بي في إم 80"
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
دبابة "تي 90 إم" مزودة بجرافة مضادة للألغام.
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دبابة "تي 90 إم" مزودة بجرافة مضادة للألغام.