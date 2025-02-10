المدرعات الروسية الحديثة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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المدرعات الروسية الحديثة
المدرعات الروسية الحديثة
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور رصدتها عدسات الكاميرات، لأحدث المدرعات الروسية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

المدرعات الروسية الحديثة

07:20 GMT 10.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور رصدتها عدسات الكاميرات، لأحدث المدرعات الروسية.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة قتال للمشاة "بي إم بي 2 إم"

مركبة قتال للمشاة &quot;بي إم بي 2 إم&quot; - سبوتنيك عربي
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مركبة قتال للمشاة "بي إم بي 2 إم"

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مدرعة للإصلاح من طراز "بي إر إي إم 80"

مدرعة للإصلاح من طراز &quot;بي إر إي إم 80&quot; - سبوتنيك عربي
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مدرعة للإصلاح من طراز "بي إر إي إم 80"

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دبابة "تي 72 بي 3 إي" مزودة بشباك مضادة للألغام.

دبابة &quot;تي 72 بي 3 إي&quot; مزودة بشباك مضادة للألغام. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Defence Ministry
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دبابة "تي 72 بي 3 إي" مزودة بشباك مضادة للألغام.

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة "تي 72 بي 3 إم" مزودة بشباك مضادة للألغام.

دبابة &quot;تي 72 بي 3 إم&quot; مزودة بشباك مضادة للألغام. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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دبابة "تي 72 بي 3 إم" مزودة بشباك مضادة للألغام.

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة من طراز "بي في إم 80"

دبابة من طراز &quot;بي في إم 80&quot; - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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دبابة من طراز "بي في إم 80"

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة "تي 90 إم" مزودة بجرافة مضادة للألغام.

دبابة &quot;تي 90 إم&quot; مزودة بجرافة مضادة للألغام. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Defence Ministry
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دبابة "تي 90 إم" مزودة بجرافة مضادة للألغام.

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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:02 GMT
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