أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250211/أخوها-قبلها-شابة-تموت-أثناء-رقصها-بشكل-مفاجئ-فيديو-1097676833.html
أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو
أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو
سبوتنيك عربي
توفيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بسبب نوبة قلبية أثناء رقصها في حفل زفاف في ولاية ماديا براديش، وكانت الضحية بارينيتا جين، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-11T12:28+0000
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كانت بارينيتا جين، البالغة من العمر 23 عامًا، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور حفل زفاف ابنة عمها. وخلال الحفل يوم السبت، الذي حضره أكثر من 200 شخص، صعدت على المسرح للرقص على أنغام الأغنية الهندية الشهيرة "شارارا شارارا"، وبعد ثلاثين ثانية من الأداء، سقطت بارينيتا.وبحسب وسائل الإعلام، كان شقيق بارينيتا جاين الأصغر قد توفي بشكل مأساوي بسبب نوبة قلبية عندما كان عمره 12 عامًا.ومع انتشار صور مثل هؤلاء الأشخاص وهم يموتون في منتصف عروض الرقص أو مباراة رياضية، قال كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن مثل هذه الحالات أصبحت أكثر تكرارًا بعد جائحة "كوفيد-19" وتساءلوا عما إذا كانت مرتبطة باللقاحات. ومع ذلك، نفى الأطباء مثل هذه الادعاءات وقالوا إن التاريخ العائلي وعوامل نمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا وراء صحة القلب.
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أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو

12:28 GMT 11.02.2025
© Photoشابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ
شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Photo
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توفيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بسبب نوبة قلبية أثناء رقصها في حفل زفاف في ولاية ماديا براديش، وكانت الضحية بارينيتا جين، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور حفل الزفاف.
كانت بارينيتا جين، البالغة من العمر 23 عامًا، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور حفل زفاف ابنة عمها. وخلال الحفل يوم السبت، الذي حضره أكثر من 200 شخص، صعدت على المسرح للرقص على أنغام الأغنية الهندية الشهيرة "شارارا شارارا"، وبعد ثلاثين ثانية من الأداء، سقطت بارينيتا.

حاول بعض الأطباء في الأسرة إجراء الإنعاش القلبي لإعادتها إلى الحياة. وعندما لم يفلح ذلك، تم نقلها إلى مستشفى قريب، واكد الأطباء أنها أصيبت بنوبة قلبية وأعلنوا وفاتها.

وبحسب وسائل الإعلام، كان شقيق بارينيتا جاين الأصغر قد توفي بشكل مأساوي بسبب نوبة قلبية عندما كان عمره 12 عامًا.
ومع انتشار صور مثل هؤلاء الأشخاص وهم يموتون في منتصف عروض الرقص أو مباراة رياضية، قال كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن مثل هذه الحالات أصبحت أكثر تكرارًا بعد جائحة "كوفيد-19" وتساءلوا عما إذا كانت مرتبطة باللقاحات. ومع ذلك، نفى الأطباء مثل هذه الادعاءات وقالوا إن التاريخ العائلي وعوامل نمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا وراء صحة القلب.
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