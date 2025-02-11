أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو
© Photoشابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ
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توفيت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بسبب نوبة قلبية أثناء رقصها في حفل زفاف في ولاية ماديا براديش، وكانت الضحية بارينيتا جين، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور حفل الزفاف.
كانت بارينيتا جين، البالغة من العمر 23 عامًا، قد سافرت من إندور إلى فيديشا لحضور حفل زفاف ابنة عمها. وخلال الحفل يوم السبت، الذي حضره أكثر من 200 شخص، صعدت على المسرح للرقص على أنغام الأغنية الهندية الشهيرة "شارارا شارارا"، وبعد ثلاثين ثانية من الأداء، سقطت بارينيتا.
حاول بعض الأطباء في الأسرة إجراء الإنعاش القلبي لإعادتها إلى الحياة. وعندما لم يفلح ذلك، تم نقلها إلى مستشفى قريب، واكد الأطباء أنها أصيبت بنوبة قلبية وأعلنوا وفاتها.
وبحسب وسائل الإعلام، كان شقيق بارينيتا جاين الأصغر قد توفي بشكل مأساوي بسبب نوبة قلبية عندما كان عمره 12 عامًا.
📹تُوفيت الشابة الهندية بارينيتا جاين (23 عامًا)، إثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء رقصها في حفل زفاف، حيث سقطت أرضًا بشكل مفاجئ. وبالرغم من محاولات عائلتها، ومن بينهم أطباء، لإسعافها بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنه لم يكتب لها النجاة. pic.twitter.com/1zRekHrod7— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 11, 2025
ومع انتشار صور مثل هؤلاء الأشخاص وهم يموتون في منتصف عروض الرقص أو مباراة رياضية، قال كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن مثل هذه الحالات أصبحت أكثر تكرارًا بعد جائحة "كوفيد-19" وتساءلوا عما إذا كانت مرتبطة باللقاحات. ومع ذلك، نفى الأطباء مثل هذه الادعاءات وقالوا إن التاريخ العائلي وعوامل نمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا وراء صحة القلب.