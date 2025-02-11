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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20250211/تتصدرهم-كندا-من-الأكثر-تضررا-من-رسوم-ترامب-على-الصلب-والألومنيوم-1097676292.html
تتصدرهم كندا.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم؟
تتصدرهم كندا.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم؟
سبوتنيك عربي
بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم من مختلف أنحاء العالم، باتت كندا الأكثر تضررا، حيث أنها أكبر مورد... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, инфографика

تتصدرهم كندا.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم؟

12:20 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 11.02.2025)
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بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم من مختلف أنحاء العالم، باتت كندا الأكثر تضررا، حيث أنها أكبر مورد للصلب لأمريكا، كما يستحوذ خامها من الألومنيوم على ثلثي الواردات الأمريكية.
كندا تتصدرهم.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم - سبوتنيك عربي
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